Calendario 2026 en Colombia cambió: nuevo festivo crea dos puentes seguidos para estas fechas

El calendario oficial de festivos en Colombia para 2026 presenta un ajuste tras la aprobación de una nueva ley que incorpora una fecha adicional. Se trata del Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que se conmemora cada 9 de julio y que ahora tendrá carácter de festivo nacional.



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"Declárase el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se conmemora el 9 de julio de cada año, como día festivo de carácter nacional, de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República de Colombia. Por consiguiente, todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado por la celebración de carácter religioso. Se aplicarán las disposiciones de la ley 51 de 1983 para efectos", se puede leer en la ley sancionada.

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Con esta incorporación, el país pasa a tener un mayor número de días de descanso en el año, lo que modifica la forma en que se distribuyen los fines de semana largos o “puentes”. Este ajuste no solo suma una nueva fecha, sino que también genera una particularidad en el calendario de mitad de año que ya está siendo tenida en cuenta por trabajadores y sectores económicos.



Fecha exacta del nuevo festivo en Colombia 2026: dos puentes seguidos

El nuevo festivo corresponde al 9 de julio, día en el que se celebra la Virgen de Chiquinquirá, una figura religiosa con presencia en varias regiones del país. Sin embargo, ese día cae jueves en 2026. Por esta razón, no se descansará en esa fecha exacta, sino que se aplicará la llamada Ley Emiliani, que es la norma que regula el traslado de varios festivos en Colombia.

Esto implica que el descanso se moverá al lunes siguiente, es decir, al lunes 13 de julio de 2026, convirtiéndose en un puente festivo. La clave del cambio en el calendario está en la cercanía entre el nuevo festivo y otra fecha ya establecida: el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. En 2026, esa fecha cae lunes, lo que de por sí genera un fin de semana largo entre el 18 y el 20 de julio. Al sumar el nuevo festivo trasladado al lunes 13 de julio, el calendario queda así:



Primer puente: sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de julio

Segundo puente: sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de julio

Esto significa que habrá dos fines de semana largos consecutivos, con solo cuatro días laborales intermedios. Este comportamiento no es habitual en todos los años, ya que depende de cómo caen las fechas en el calendario y de la aplicación de la ley que mueve los festivos.



Se rendirá homenaje a la Virgen de Chiquinquirá

El articulado incluye el reconocimiento de varias fechas consideradas clave en la historia del municipio de Chiquinquirá. Entre estos hitos se encuentra la conmemoración de los 440 años del llamado milagro de la renovación de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, registrado el 26 de diciembre de 1586. Asimismo, se destaca el aniversario 216 de la declaratoria de Chiquinquirá como Villa Republicana, acontecimiento que tuvo lugar el 1 de septiembre de 1810 y que marcó un momento relevante en su desarrollo histórico.



"En honor al cumplimiento de las fechas históricas del municipio de Chiquinquirá, autoricese al Gobierno nacional para que incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto del Mediano Plazo, las siguientes obras con el objetivo de aportar al desarrollo económico, turístico y religioso del municipio: plan maestro de acueducto y alcantarillado del área urbana del mejoramiento y preservación de los monumentos y bienes de interés cultural e histórico del municipio de Chiquinquirá en aras de conservar y mantener la cultura chiquinquireña, así como fomentar el turismo en el municipio", cita la nueva ley.



La nueva legislación también contempla medidas para promover el conocimiento sobre la historia y el papel de este municipio de Boyacá. En ese sentido, autoriza al Gobierno a destinar recursos para que el Sistema de Medios Públicos desarrolle un proyecto audiovisual enfocado en difundir el contexto histórico y la importancia de Chiquinquirá. Este contenido incluirá además las acciones derivadas de la ley y será transmitido a través de la televisión pública nacional.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL