Alias Lámpara, señalado de golpear a niño de 4 años en Medellín: prontuario revela caso de homicidio

Un niño de cuatro años fue ingresado en estado crítico al Hospital General de Medellín luego de recibir una brutal golpiza el pasado sábado. Su padrastro fue señalado como la persona que le habría causado las graves heridas en la cabeza y el tórax. La situación de salud del menor de edad obligó a que fuera trasladado a un centro de mayor complejidad.

En la tarde del domingo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que las autoridades habían logrado la captura del sujeto señalado de golpear al niño. "En este momento el niño se debate entre la vida y la muerte (...) Este sinvergüenza es Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, su padrastro. Es de la estructura criminal Los Mondongueros. Debe ir a la cárcel", escribió el mandatario.

Gutiérrez confirmó el lunes que la captura de González Gallego ya había sido legalizada. "Gracias a la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Policía Metropolitana del Valle de Aburrá por la rapidez en este caso. El niño sigue en estado reservado y su evolución no es buena. Además, sabemos que este delincuente también golpeaba y tenía amenazada a la mamá", agregó.



Sobre la salud del menor de edad, Gutiérrez supo supo que el sábado "entró en unas condiciones muy críticas cuando llegó directamente al Hospital Infantil Consejo de Medellín y ahí se prestaron las primeras atenciones médicas e inmediatamente fue trasladado al Hospital General de Medellín donde estamos en este momento y se le brinda toda la atención médica y todo lo que sea necesario".

¿Cuál es el prontuario criminal de alias Lámpara, señalado de golpear a niño de 4 años?

Cristian Alexis González Gallego, identificado también como alias Lámpara, hace parte de la estructura criminal Los Mondongueros, de acuerdo con la información compartida por las autoridades de la ciudad. Asimismo, se supo que el hombre amenazaba a la madre el menor de edad que se encuentra en grave estado de salud.

"La información que yo tengo en este momento es que la madre argumenta que este tipo la amenazaba y le ponía un revólver en la cabeza cada que la golpeaba a ella o al menor y que amenazaba con asesinarla a ella, a la abuela y al menor", dijo Gutiérrez.

Según información compartida por el medio local El Colombiano, alias Lámpara tenía una investigación por porte y tráfico de estupefacientes y por concierto para delinquir. Además, se le investigaba por su participación en Los Mondongueros. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Abejorral lo había condenado el pasado 3 de junio por el delito de homicidio simple, condena que se encontraba suspendida. Del capturado también se revelaron otros datos, como que es nacido en Abejorral, municipio al oriente del departamento de Antioquia, y que tiene 28 años. Por último, existen por lo menos 11 procesos judiciales que lo vincularían tanto como víctima como victimario desde 2016.

De acuerdo con datos de Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), entre enero y el 9 de junio de 2025 se registraron 4.243 casos de violencia de género e intrafamiliar contra menores de 0 a 19 años en Antioquia. De ellos, 1.028 fueron contra niños y 3.215 contra niñas. Por su parte, Medicina Legal reportó hasta abril de este año 250 casos de maltrato infantil en el departamento, el 79,2 % ocurridos dentro de la vivienda.



¿Dónde se puede denunciar abuso o violencia intrafamiliar en Colombia?

Estas son algunas de las líneas habilitadas en Colombia para denunciar violencia sexual o intrafamiliar:



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL