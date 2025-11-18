En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Procuraduría abre cinco indagaciones preliminares por bombardeos en los que murieron 15 menores

Procuraduría abre cinco indagaciones preliminares por bombardeos en los que murieron 15 menores

Se busca “establecer si las autoridades actuaron conforme a los estándares internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza en contextos de conflicto armado”, tras confirmarse que 15 menores han muerto en operativos contra grupos ilegales.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 18 de nov, 2025
Procuraduría abre cinco indagaciones preliminares por bombardeos en los que murieron menores
Los operativos en los que murieron menores de edad iban dirigidos contra disidencias de las Farc -
