“Se están matando familias entre sí”: personero de Teorama sobre situación en Catatumbo

Más de 48 mil personas han salido desplazadas del Catatumbo por la guerra que libran guerrilleros del ELN con las disidencias de las FARC. El lunes 27 de enero se reportó el asesinato de 13 personas en Teorama, que se suman a las cerca de 80 que han muerto en medio de este conflicto.

El personero de Teorama, Celso Rincón, habló con Noticias Caracol sobre la grave situación que enfrenta la población, que aseguró que es “una situación que por años ha presentado la región del Catatumbo y específicamente nuestro municipio”.

“Se están viendo enfrentadas familias”

El funcionario le reveló al medio citado que hay “hermanos, primos, tíos (que) hacen parte históricamente dentro de estos grupos al margen de la ley, y precisamente manifestaba eso, se están matando familias entre sí”, señalando que mencionó eso en el consejo de ministros que se adelantó el lunes en Ocaña, Norte de Santander, al que también asistió el presidente Gustavo Petro.

“Se está llevando a cabo una guerra donde se están viendo enfrentadas familias”, subrayó.

¿Hay una “fuerza extranjera” en el Catatumbo, como lo dijo el presidente?

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que hay “una fuerza extranjera ocupando el territorio. Todos nosotros dijimos jamás una fuerza extranjera entrará a Colombia porque nos haremos matar. Hemos perdido mucho el territorio porque no nos hemos hecho matar. Pero lo que hay en el Catatumbo es una fuerza extranjera ocupando el territorio. Por eso yo dije en alguno de mis trinos, este es un problema de soberanía nacional, no solo es un conflicto interno”.

Respecto a esta declaración, el personero de Teorama expresó que “posiblemente el presidente se refería a que las insurgencias han recibido apoyo por parte de grupos que no son originarios de la región del Catatumbo, es lo que presumimos nosotros que puede hacer elocución el presidente en la intervención que hizo el día de ayer. Es muy difícil para nosotros corroborar esa información. Nosotros hemos estado buscando las maneras de ingresar al territorio para monitorear un poco la situación, para estar más cerca de la gente y poder escuchar cada una de sus incertidumbres, sus problemáticas y buscarles alternativas, solución a esto, entonces asumimos que posiblemente él se refiere a de que este tipo de conflicto se está llevando a cabo porque presuntamente hay presencia de personas que no hacen parte o no son originarios de la región del Catatumbo”.

“Hasta el momento no nos han manifestado mayor cosa, siempre se ha manifestado que posiblemente esta presencia puede llegar a ser por fuerzas que vienen del departamento de Arauca, de posiblemente otros departamentos a nivel nacional, es lo que él ha manifestado en cada una de sus alocuciones. Nosotros no podemos ser testigos de esta situación, lastimosamente se nos ha complicado un poco el acceso al territorio para poder monitorear y verificar todos estos hechos que hoy por hoy enlutan un poco a la región del Catatumbo”, agregó.

“ELN actúa como paramilitares”, según Petro

El presidente también manifestó que el ELN, a quien responsabilizan por la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, “al empezar a financiarse con el narcotráfico, y no solamente el ELN, sino casi todas las fuerzas de la violencia en el territorio, empezó a pensar como narcotraficantes. Ese es el punto. Entonces no actúa como guerrilla sino como paramilitares, y quiere ser paramilitar, y ese es el problema que estamos enfrentando hoy”.

