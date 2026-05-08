Temblor sacudió a Colombia este 8 de mayo de 2026: epicentro y profundidad

Un temblor se registró en Colombia en la mañana de este viernes 8 de mayo de 2026, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico ocurrió a las 9:42:56 a. m., hora local, y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, una zona donde se presenta de manera frecuente actividad sísmica.



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Temblor en Colombia hoy 8 de mayo: magnitud y profundidad

De acuerdo con la información entregada por el SGC, el sismo tuvo una magnitud de 3.0 en la escala de Richter. La profundidad fue de 151 kilómetros, lo que lo clasifica como un movimiento profundo. Este tipo de sismos suele sentirse en una zona amplia, aunque con menor percepción en superficie comparado con los temblores superficiales.

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El epicentro se localizó en las coordenadas 6.88 grados de latitud y -73.11 grados de longitud. Los municipios más cercanos al punto de origen fueron Los Santos, a 13 kilómetros; Piedecuesta, a 15 kilómetros; y Jordán, a 16 kilómetros. En estos lugares se reportó percepción leve del movimiento por parte de algunos habitantes, sin que se informaran daños en infraestructura ni personas afectadas.

El evento fue identificado con el código SGC2026jagmqi y su localización fue establecida de forma manual por el Servicio Geológico Colombiano. Para el análisis se utilizaron datos de 46 estaciones sísmicas, lo que permitió definir con precisión la magnitud, profundidad y ubicación del temblor. El valor RMS del evento fue de 0.8 segundos y el gap azimutal fue de 58 grados, parámetros que hacen parte de la evaluación técnica del movimiento.



Santander, y en particular el nido sísmico de Los Santos, es una de las regiones con mayor actividad sísmica en el país. Allí se presentan con frecuencia temblores de baja y mediana magnitud, debido a procesos tectónicos que ocurren a gran profundidad. Estos eventos hacen parte de la dinámica natural del territorio y son monitoreados de manera permanente por la red sísmica nacional.



El Servicio Geológico Colombiano suele recordar constantemente que Colombia es un país sísmicamente activo por su ubicación en el límite de varias placas tectónicas. Por esta razón, el monitoreo es constante y los reportes se publican de forma inmediata a través de los canales oficiales. La entidad también reitera la importancia de mantener planes de prevención y conocer las medidas de respuesta ante un temblor, incluso cuando se trata de movimientos de baja magnitud.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL