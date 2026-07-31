Renta Ciudadana y Colombia Mayor 2026: así quedó el calendario de pagos para agosto

Prosperidad Social publicó el cronograma de transferencias monetarias para agosto de 2026, información que incluye las fechas previstas para programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Compensación del IVA, Renta Joven y Línea de Emergencia. La entidad señaló que el objetivo es que los beneficiarios conozcan con anticipación cuándo iniciará cada ciclo de pagos y puedan programar el retiro de sus recursos. Para millones de hogares en Colombia, las fechas más consultadas corresponden a Renta Ciudadana y Colombia Mayor, dos de los programas con mayor cobertura dentro del sistema de transferencias monetarias administrado por Prosperidad Social.



Renta Ciudadana ya tiene fecha de pago para agosto de 2026

De acuerdo con el cronograma oficial, el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana comenzará el próximo 21 de agosto de 2026. La entrega de recursos se realizará de manera unificada junto con el programa Compensación del IVA, como ha ocurrido en ciclos anteriores. Aunque Prosperidad Social aún debe informar los detalles operativos relacionados con modalidades de entrega, entidades financieras participantes y fechas específicas por grupo de beneficiarios, la entidad confirmó que el inicio del ciclo está previsto para esa fecha. Los hogares vinculados al programa deberán estar pendientes de los canales oficiales para verificar la disponibilidad de los recursos y las instrucciones correspondientes a cada municipio.



Colombia Mayor seguirá pagando durante agosto

En el caso de Colombia Mayor, Prosperidad Social informó que actualmente se encuentra en ejecución el sexto ciclo de pagos, el cual comenzó el 29 de julio y se extenderá hasta el 19 de agosto de 2026. Esto significa que miles de adultos mayores continuarán recibiendo los recursos durante las primeras semanas de agosto, de acuerdo con los canales de pago definidos para cada territorio. Además, el cronograma establece que el séptimo ciclo de Colombia Mayor iniciará el 31 de agosto, por lo que algunos beneficiarios tendrán una nueva jornada de pagos al cierre del mes.



Calendario completo de Prosperidad Social para agosto

Además de Renta Ciudadana y Colombia Mayor, Prosperidad Social confirmó otras fechas importantes dentro de su programación de transferencias monetarias. El calendario quedó de la siguiente manera:



Hasta el 19 de agosto: sexto ciclo de Colombia Mayor.

11 de agosto: inicio del segundo ciclo de la Línea de Emergencia.

21 de agosto: inicio del cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA.

24 de agosto: inicio del tercer ciclo de la Línea de Emergencia.

31 de agosto: inicio del séptimo ciclo de Colombia Mayor.

31 de agosto: inicio del cuarto ciclo de Renta Joven.

La entidad recordó que todos los trámites relacionados con subsidios y transferencias monetarias son gratuitos y no requieren intermediarios. Por esa razón, recomendó verificar cualquier novedad únicamente a través de sus plataformas oficiales. También advirtió que las fechas anunciadas pueden presentar modificaciones por razones operativas o por disponibilidad financiera. En caso de algún ajuste, la información será divulgada por los canales institucionales de Prosperidad Social.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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