Colpensiones informa que puede pensionarse con menos edad si cumple estos requisitos

La edad de retiro es uno de los temas que más inquieta a quienes cotizan al Sistema General de Pensiones. En la mayoría de los casos, la pensión se reconoce cuando la persona cumple un número de semanas y una edad específica (57 años para mujeres y 62 para hombres). Sin embargo, dentro del sistema existen reglas que no aplican de la misma forma para todos los trabajadores. En determinados casos, la ley establece condiciones especiales que permiten acceder a la pensión antes de la edad general. Colpensiones recalcó cuáles casos aplican.



Colpensiones ha explicado que algunos trabajadores tienen derecho a jubilarse con una edad menor porque su actividad laboral implica una exposición permanente a factores que pueden afectar su salud y su capacidad laboral con el paso del tiempo. Por esta razón, la normativa contempla un tratamiento diferente para quienes han estado vinculados a actividades catalogadas como de alto riesgo. Para obtener el acceso anticipado a la pensión es necesario cumplir una serie de requisitos relacionados con las funciones desempeñadas, el tiempo dedicado a ese tipo de labores y las semanas cotizadas. Estos criterios han sido definidos por el Gobierno Nacional y se aplican de manera uniforme en todo el país.



¿Qué es la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo?

Según Colpensiones, la pensión especial de vejez por alto riesgo es un beneficio previsto en la legislación colombiana para quienes ejercen ocupaciones que, por su naturaleza, pueden generar un deterioro más acelerado de la capacidad física o mental. Esta pensión no modifica el monto que una persona recibe al jubilarse, pero sí permite acceder al derecho con una edad inferior a la establecida para el resto de la población afiliada. La base legal de este régimen se encuentra en el Decreto 2090 de 2003. Esta norma define qué actividades son consideradas de alto riesgo y cuáles son los parámetros mínimos que deben cumplir los trabajadores para obtener la pensión especial. Colpensiones es responsable de verificar que el afiliado cumpla los requisitos y de reconocer el derecho cuando corresponda.



¿Qué actividades se consideran de alto riesgo?

El Decreto 2090 de 2003 establece una lista específica de ocupaciones que representan un riesgo elevado para la salud del trabajador. Entre ellas se encuentran:



Bomberos

Personal del sistema penitenciario y carcelario del país

Vigilancia y custodia de internos

Trabajadores de la industria extractiva que laboran en socavones

Trabajadores que manipulan sustancias cancerígenas

Personal expuesto a radiaciones ionizantes

Actividades que impliquen inmersión en agua, como buzos profesionales

Estas actividades están definidas con base en criterios técnicos relacionados con la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos, así como a condiciones que pueden afectar la integridad del trabajador. Es importante tener en cuenta que no todas las labores difíciles, demandantes o riesgosas son catalogadas como de alto riesgo para efectos pensionales. Solo las mencionadas por la norma entran dentro de este régimen.



¿Cuál es la edad mínima para obtener la pensión de alto riesgo?

La edad depende de la actividad desempeñada y del tiempo que la persona haya trabajado en dicha labor. El Decreto 2090 establece que:



Los trabajadores que cumplan 700 semanas de cotización en actividades de alto riesgo pueden pensionarse a los 55 años.

Si completan 1.000 semanas en alto riesgo, pueden pensionarse a los 50 años.

Estos parámetros aplican únicamente cuando las semanas fueron cotizadas en una actividad certificada como de alto riesgo. Las semanas cotizadas en labores diferentes no se contabilizan para estos fines, aunque sí cuentan dentro del total de semanas acumuladas para el cálculo del monto de la pensión.

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Además del número de semanas necesarias, es obligatorio demostrar que el trabajador estuvo expuesto al riesgo de manera permanente, no ocasional. Por esta razón, se exige que el empleador expida certificaciones detalladas sobre el tiempo de vinculación, las funciones desempeñadas y la clasificación del cargo dentro de la tabla definida en el decreto. Colpensiones revisa estas certificaciones y puede solicitar aclaraciones o verificaciones si existen inconsistencias entre los documentos aportados y los reportes del empleador al sistema.

Cabe aclarar que el trabajador debe estar afiliado a Colpensiones para hacer efectiva esta pensión anticipada. Si el empleado se encuentra en un fondo de pensiones privado, Colpensiones explica que es importante verificar si su actividad está catalogada como de alto riesgo, confirmar si está afiliado al fondo privado RAIS. Si se logra corroborar lo anterior, deberá cambiarse a Colpensiones lo antes posible.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL