Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Superfinanciera confirmó link para saber valor exacto a pagar del SOAT en 2026: fácil y rápido

Superfinanciera confirmó link para saber valor exacto a pagar del SOAT en 2026: fácil y rápido

Lo único que debe hacer es seleccionar la categoría y el modelo de su vehículo tal y como aparece en la tarjeta de propiedad. Téngala lista para que consulte aquí.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 6 de ene, 2026
SOAT para el 2026: link de la Superfinanciera para saber valor exacto a pagar
SOAT para el 2026: link de la Superfinanciera para saber valor exacto a pagar -
Colprensa

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el enlace oficial que permite saber el valor exacto del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para 2026. Este seguro es obligatorio para todos los vehículos que circulen en el país.

El SOAT cubre los daños corporales que sufran las personas involucradas en accidentes de tránsito, sin importar quién sea el responsable. Este seguro está diseñado para garantizar la atención médica inmediata a víctimas en accidentes de tráfico, con cobertura para gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, farmacéuticos, y de rehabilitación, entre otros. Además, incluye una contribución adicional obligatoria: el 52 % de la prima destinada a la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), y una tarifa para el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

¿Cuánto subió el SOAT en 2026, según la Superintendencia Financiera?

La Superintendencia ajustó las tarifas máximas del SOAT para 2026 con fundamento en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), fijada por la DIAN en $52.374 para 2026. Para las categorías definidas en el Decreto 2497 de 2022, modificadas por el Decreto 2312 de 2023, el ajuste se determinó en 5,17 %. Para el resto del parque automotor, el incremento aproximado quedó en 0,38 % tras un análisis técnico de condiciones financieras.

El análisis realizado por la Superintendencia Financiera, con base en los datos reportados por las compañías aseguradoras, permite establecer varias conclusiones sobre el comportamiento del SOAT en el último año. En primer lugar, el parque automotor asegurado presentó un crecimiento del 7 %, al pasar de 9,9 millones a aproximadamente 10,6 millones de pólizas expedidas. Este incremento se concentró principalmente en las categorías de vehículos que registran las mayores tasas de siniestralidad.

En segundo lugar, la frecuencia, entendida como el número de personas afectadas en accidentes de tránsito por cada 100 pólizas vigentes en el año, mostró una disminución de 1,1 puntos porcentuales. El indicador pasó de 9,3 % en 2024 a 8,2 % en 2025, lo que refleja una menor proporción de víctimas frente al total de asegurados.

El tercer aspecto analizado corresponde a la severidad de los siniestros, medida por el costo promedio por víctima. Este valor aumentó en cerca de 179 mil pesos, al pasar de 2,6 millones en 2024 a 2,8 millones en 2025. Finalmente, la siniestralidad general del SOAT, que representa la porción de la prima devengada por las aseguradoras destinada a la atención de víctimas de accidentes de tránsito, registró una disminución del 4,9 % entre 2024 y 2025.

Link para conocer valor exacto que debe pagar del SOAT

El enlace publicado por la Superfinanciera está diseñado para registrar datos como cilindraje, tipo de vehículo y años de uso, los cuales determinan la tarifa máxima autorizada. Al finalizar la consulta, el sistema indica el valor exacto que se debe pagar como prima del seguro para el 2026, incluyendo el aporte a la ADRES y la tasa del RUNT.

El valor exacto del SOAT para 2026 puede consultarse en el siguiente enlace: Conozca el valor del SOAT para su vehículo – Superfinanciera. Desde allí se accede al simulador en línea que permite conocer el costo completo, incluyendo todos los componentes obligatorios. El simulador distingue entre las 14 categorías que tienen tarifas diferenciales por riesgo y las restantes, que no son objeto de rangos diferenciados. En la tarifa final se incluyen dos componentes obligatorios: el aporte del 52 % a la ADRES y la tasa para el RUNT, cuyo valor es único independientemente del tipo de vehículo. En caso de que no pueda acceder al link de la Superintendencia Financiera, así quedó la tabla de precios del SOAT para este 2026:

Categoría de vehículoCilindraje / capacidadAntigüedadValor (COP)
Ciclomotor--$124.100
MotosMenos de 100 c.c.-$256.200
MotosEntre 100 y 200 c.c.-$343.300
MotosMás de 200 c.c.-$761.400
Motocarro, tricimoto y cuadriciclo--$386.900
Motocarro5 pasajeros-$386.900
Camperos y camionetasMenos de 1.500 c.c.Menos de 10 años$792.800
Camperos y camionetasMenos de 1.500 c.c.10 o más años$953.000
Camperos y camionetasEntre 1.500 y 2.500 c.c.Menos de 10 años$946.600
Camperos y camionetasEntre 1.500 y 2.500 c.c.10 o más años$1.121.400
Camperos y camionetasMás de 2.500 c.c.Menos de 10 años$1.110.300
Camperos y camionetasMás de 2.500 c.c.10 o más años$1.274.000
Carga o mixtoMenos de 5 toneladas-$888.400
Carga o mixtoEntre 5 y 15 toneladas-$1.282.800
Carga o mixtoMás de 15 toneladas-$1.621.900
Oficiales especialesMenos de 1.500 c.c.-$999.500
Oficiales especialesEntre 1.500 y 2.500 c.c.-$1.260.200
Oficiales especialesMás de 2.500 c.c.-$1.510.600
Vehículos familiaresMenos de 1.500 c.c.Menos de 10 años$447.300
Vehículos familiaresMenos de 1.500 c.c.10 o más años$592.900
Vehículos familiaresEntre 1.500 y 2.500 c.c.Menos de 10 años$544.700
Vehículos familiaresEntre 1.500 y 2.500 c.c.10 o más años$677.400
Vehículos familiaresMás de 2.500 c.c.Menos de 10 años$636.000
Vehículos familiaresMás de 2.500 c.c.10 o más años$754.300
Vehículos 6 o más pasajerosMenos de 2.500 c.c.Menos de 10 años$797.300
Vehículos 6 o más pasajerosMenos de 2.500 c.c.10 o más años$1.017.700
Vehículos 6 o más pasajeros2.500 o más c.c.Menos de 10 años$1.067.300
Vehículos 6 o más pasajeros2.500 o más c.c.10 o más años$1.281.600
Autos negocioMenos de 1.500 c.c.Menos de 10 años$281.600
Autos negocioMenos de 1.500 c.c.10 o más años$352.000
Autos negocioEntre 1.500 y 2.500 c.c.Menos de 10 años$350.000
Autos negocioEntre 1.500 y 2.500 c.c.10 o más años$432.400
Autos negocioMás de 2.500 c.c.Menos de 10 años$451.400

Dado el aumento del parque automotor y el ajuste en las tarifas, la Superintendencia Financiera recomienda a los ciudadanos utilizar exclusivamente canales oficiales al comprar el SOAT. En caso de irregularidades en la expedición o precios por encima del tope máximo, los usuarios pueden presentar reclamaciones a través del centro de contacto, línea gratuita, correo electrónico o peticiones en la sede de atención al ciudadano.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

