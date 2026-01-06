Superfinanciera confirmó link para saber valor exacto a pagar del SOAT en 2026: fácil y rápido

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el enlace oficial que permite saber el valor exacto del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para 2026. Este seguro es obligatorio para todos los vehículos que circulen en el país.

El SOAT cubre los daños corporales que sufran las personas involucradas en accidentes de tránsito, sin importar quién sea el responsable. Este seguro está diseñado para garantizar la atención médica inmediata a víctimas en accidentes de tráfico, con cobertura para gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, farmacéuticos, y de rehabilitación, entre otros. Además, incluye una contribución adicional obligatoria: el 52 % de la prima destinada a la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), y una tarifa para el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).



¿Cuánto subió el SOAT en 2026, según la Superintendencia Financiera?

La Superintendencia ajustó las tarifas máximas del SOAT para 2026 con fundamento en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), fijada por la DIAN en $52.374 para 2026. Para las categorías definidas en el Decreto 2497 de 2022, modificadas por el Decreto 2312 de 2023, el ajuste se determinó en 5,17 %. Para el resto del parque automotor, el incremento aproximado quedó en 0,38 % tras un análisis técnico de condiciones financieras.



El análisis realizado por la Superintendencia Financiera, con base en los datos reportados por las compañías aseguradoras, permite establecer varias conclusiones sobre el comportamiento del SOAT en el último año. En primer lugar, el parque automotor asegurado presentó un crecimiento del 7 %, al pasar de 9,9 millones a aproximadamente 10,6 millones de pólizas expedidas. Este incremento se concentró principalmente en las categorías de vehículos que registran las mayores tasas de siniestralidad.



En segundo lugar, la frecuencia, entendida como el número de personas afectadas en accidentes de tránsito por cada 100 pólizas vigentes en el año, mostró una disminución de 1,1 puntos porcentuales. El indicador pasó de 9,3 % en 2024 a 8,2 % en 2025, lo que refleja una menor proporción de víctimas frente al total de asegurados.

El tercer aspecto analizado corresponde a la severidad de los siniestros, medida por el costo promedio por víctima. Este valor aumentó en cerca de 179 mil pesos, al pasar de 2,6 millones en 2024 a 2,8 millones en 2025. Finalmente, la siniestralidad general del SOAT, que representa la porción de la prima devengada por las aseguradoras destinada a la atención de víctimas de accidentes de tránsito, registró una disminución del 4,9 % entre 2024 y 2025.



Link para conocer valor exacto que debe pagar del SOAT

El enlace publicado por la Superfinanciera está diseñado para registrar datos como cilindraje, tipo de vehículo y años de uso, los cuales determinan la tarifa máxima autorizada. Al finalizar la consulta, el sistema indica el valor exacto que se debe pagar como prima del seguro para el 2026, incluyendo el aporte a la ADRES y la tasa del RUNT.

El valor exacto del SOAT para 2026 puede consultarse en el siguiente enlace: Conozca el valor del SOAT para su vehículo – Superfinanciera. Desde allí se accede al simulador en línea que permite conocer el costo completo, incluyendo todos los componentes obligatorios. El simulador distingue entre las 14 categorías que tienen tarifas diferenciales por riesgo y las restantes, que no son objeto de rangos diferenciados. En la tarifa final se incluyen dos componentes obligatorios: el aporte del 52 % a la ADRES y la tasa para el RUNT, cuyo valor es único independientemente del tipo de vehículo. En caso de que no pueda acceder al link de la Superintendencia Financiera, así quedó la tabla de precios del SOAT para este 2026:



Categoría de vehículo Cilindraje / capacidad Antigüedad Valor (COP) Ciclomotor - - $124.100 Motos Menos de 100 c.c. - $256.200 Motos Entre 100 y 200 c.c. - $343.300 Motos Más de 200 c.c. - $761.400 Motocarro, tricimoto y cuadriciclo - - $386.900 Motocarro 5 pasajeros - $386.900 Camperos y camionetas Menos de 1.500 c.c. Menos de 10 años $792.800 Camperos y camionetas Menos de 1.500 c.c. 10 o más años $953.000 Camperos y camionetas Entre 1.500 y 2.500 c.c. Menos de 10 años $946.600 Camperos y camionetas Entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años $1.121.400 Camperos y camionetas Más de 2.500 c.c. Menos de 10 años $1.110.300 Camperos y camionetas Más de 2.500 c.c. 10 o más años $1.274.000 Carga o mixto Menos de 5 toneladas - $888.400 Carga o mixto Entre 5 y 15 toneladas - $1.282.800 Carga o mixto Más de 15 toneladas - $1.621.900 Oficiales especiales Menos de 1.500 c.c. - $999.500 Oficiales especiales Entre 1.500 y 2.500 c.c. - $1.260.200 Oficiales especiales Más de 2.500 c.c. - $1.510.600 Vehículos familiares Menos de 1.500 c.c. Menos de 10 años $447.300 Vehículos familiares Menos de 1.500 c.c. 10 o más años $592.900 Vehículos familiares Entre 1.500 y 2.500 c.c. Menos de 10 años $544.700 Vehículos familiares Entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años $677.400 Vehículos familiares Más de 2.500 c.c. Menos de 10 años $636.000 Vehículos familiares Más de 2.500 c.c. 10 o más años $754.300 Vehículos 6 o más pasajeros Menos de 2.500 c.c. Menos de 10 años $797.300 Vehículos 6 o más pasajeros Menos de 2.500 c.c. 10 o más años $1.017.700 Vehículos 6 o más pasajeros 2.500 o más c.c. Menos de 10 años $1.067.300 Vehículos 6 o más pasajeros 2.500 o más c.c. 10 o más años $1.281.600 Autos negocio Menos de 1.500 c.c. Menos de 10 años $281.600 Autos negocio Menos de 1.500 c.c. 10 o más años $352.000 Autos negocio Entre 1.500 y 2.500 c.c. Menos de 10 años $350.000 Autos negocio Entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años $432.400 Autos negocio Más de 2.500 c.c. Menos de 10 años $451.400

Dado el aumento del parque automotor y el ajuste en las tarifas, la Superintendencia Financiera recomienda a los ciudadanos utilizar exclusivamente canales oficiales al comprar el SOAT. En caso de irregularidades en la expedición o precios por encima del tope máximo, los usuarios pueden presentar reclamaciones a través del centro de contacto, línea gratuita, correo electrónico o peticiones en la sede de atención al ciudadano.

