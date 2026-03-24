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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Camilo anuncia gira mundial con más de 30 conciertos en 18 países: ¿cuándo en Colombia?

Camilo anuncia gira mundial con más de 30 conciertos en 18 países: ¿cuándo en Colombia?

El artista colombiano sorprendió a sus seguidores al anunciar que se embarcará en la gira más ambiciosa de su carrera hasta ahora.

Por: María Paula González
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Camilo
Foto: @camilo

El cantante y seis veces ganador del Latin Grammy, Camilo, ha dejado a 'La Tribu' en un estado de euforia total tras anunciar oficialmente su Camilo Worldwide Tour 2026. Este recorrido, calificado como el más ambicioso de su carrera hasta la fecha, promete llevar su mensaje de "El Amor como Revolución" a una escala global sin precedentes, conectando con millones de seguidores a través de la vulnerabilidad y cercanía que caracterizan sus letras.

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La gira está diseñada para ser un fenómeno masivo, abarcando más de 40 ciudades en más de 15 países. El viaje musical comenzará en junio de 2026 en España y recorrerá diversos puntos de Europa antes de aterrizar en el continente americano, donde visitará México, el país con más fechas confirmadas, teniendo 14 conciertos del colombiano anunciados en diferentes ciudades.

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El recorrido de Camilo con este tour seguirá por Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica. El gran cierre de esta travesía tendrá lugar en su tierra natal, Colombia, en diciembre de 2026.

El mensaje de Camilo a sus fanáticos

Lo que llama la atención del anuncio de Camilo, es que actualmente el cantante colombiano no está promoviendo ningún lanzamiento musical, ya que su última canción fue 'Navidad en cada esquina' hace algunos meses con Evaluna. A través de sus redes sociales, el artista confirmó que está trabajando en un nuevo álbum el cual planea lanzar antes de que empiece la gira.

"El álbum que estoy haciendo me está removiendo escamas y doy vueltas en la cama buscando lo que soy. Tarda más mi corazón, que el de Indi y el de Ama, que encuentran lento y en calma cada una su dirección. Decir que este álbum es mio, es algo relativo, porque estas semillas crecen cuando las canta la Tribu", expresó el artista colombiano.

Según Camilo, en medio del trabajo de su álbum, empezó a ver las fechas para la gira para promocionarlo. Pensaba primero lanzar el disco y ahí sí anunciar las fechas de sus conciertos por el mundo, pero su emoción por los shows fue más grande. Por ese motivo, contrario a lo acostumbrado, decidió lanzar primero las fechas de su gira y próximamente su álbum.

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"Por lo pronto me voy a terminar el álbum", concluyó el artista al hacer el anuncio.

Calendario Completo del Camilo Worldwide Tour 2026

EUROPA

  • 13 de junio: Tenerife, España – Puerto de Santa Cruz de Tenerife
  • 15 de junio: Londres, Reino Unido – O2 Shepherd's Bush Empire
  • 17 de junio: París, Francia – Casino de París
  • 19 de junio: Milán, Italia – Life Arena at Milano Innovation District
  • 20 de junio: Dietikon, Suiza – Stadthalle Dietikon
  • 22 de junio: Berlín, Alemania – Uber Eats Music Hall
  • 24 de junio: Ámsterdam, Países Bajos – Melkweg

MÉXICO

  • 28 de agosto: CDMX – Arena Ciudad de México
  • 29 de agosto: Querétaro – Auditorio Josefa
  • 30 de agosto: León, Gto. – Velaria de Feria
  • 3 de septiembre: Veracruz – World Trade Center
  • 4 de septiembre: Monterrey – Arena Monterrey
  • 5 de septiembre: Guadalajara – Arena Guadalajara
  • 6 de septiembre: San Luis Potosí – Tangamanga 2
  • 10 de septiembre: Hermosillo – CUM
  • 11 de septiembre: Puebla – Auditorio GNP
  • 12 de septiembre: Tampico – Expo Tampico
  • 17 de septiembre: Cancún – Plaza de Toros
  • 18 de septiembre: Mérida – Foro GNP
  • 19 de septiembre: Villahermosa – Teatro al Aire Libre
  • 20 de septiembre: Acapulco – Arena GNP

CARIBE Y ESTADOS UNIDOS

  • 2 de octubre: San Juan, Puerto Rico – Coliseo José Miguel Agrelot
  • 4 de octubre: Santo Domingo, Rep. Dominicana – Arena Santo Domingo
  • 9 de octubre: Miami, FL – Kaseya Center
  • 10 de octubre: Orlando, FL – Kia Center
  • 15 de octubre: Chicago, IL – Rosemont Theater
  • 17 de octubre: Nueva York, NY – Infosys Theater at MSG

SUDAMÉRICA

  • 23 de octubre: Asunción, Paraguay – Arena SND
  • 25 de octubre: Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
  • 28 de octubre: Montevideo, Uruguay – Antel Arena
  • 30 de octubre: Rosario, Argentina – Metropolitano
  • 31 de octubre: Córdoba, Argentina – Kempes Pack Festival
  • 2 de noviembre: Mendoza, Argentina – Arena Maipú
  • 5 de noviembre: Santiago de Chile – Movistar Arena
  • 8 de noviembre: Arequipa, Perú – Jardín de la Cerveza
  • 10 de noviembre: Lima, Perú – Costa 21
  • 4 de diciembre: Quito, Ecuador – Arena Top Media5 de diciembre: Cuenca, Ecuador – Estadio Serrano Aguilar
  • 12 de diciembre: Bogotá, Colombia – Movistar Arena

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

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