Camilo anuncia gira mundial con más de 30 conciertos en 18 países: ¿cuándo en Colombia?

El cantante y seis veces ganador del Latin Grammy, Camilo, ha dejado a 'La Tribu' en un estado de euforia total tras anunciar oficialmente su Camilo Worldwide Tour 2026. Este recorrido, calificado como el más ambicioso de su carrera hasta la fecha, promete llevar su mensaje de "El Amor como Revolución" a una escala global sin precedentes, conectando con millones de seguidores a través de la vulnerabilidad y cercanía que caracterizan sus letras.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La gira está diseñada para ser un fenómeno masivo, abarcando más de 40 ciudades en más de 15 países. El viaje musical comenzará en junio de 2026 en España y recorrerá diversos puntos de Europa antes de aterrizar en el continente americano, donde visitará México, el país con más fechas confirmadas, teniendo 14 conciertos del colombiano anunciados en diferentes ciudades.

El recorrido de Camilo con este tour seguirá por Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica. El gran cierre de esta travesía tendrá lugar en su tierra natal, Colombia, en diciembre de 2026.



El mensaje de Camilo a sus fanáticos

Lo que llama la atención del anuncio de Camilo, es que actualmente el cantante colombiano no está promoviendo ningún lanzamiento musical, ya que su última canción fue 'Navidad en cada esquina' hace algunos meses con Evaluna. A través de sus redes sociales, el artista confirmó que está trabajando en un nuevo álbum el cual planea lanzar antes de que empiece la gira.



"El álbum que estoy haciendo me está removiendo escamas y doy vueltas en la cama buscando lo que soy. Tarda más mi corazón, que el de Indi y el de Ama, que encuentran lento y en calma cada una su dirección. Decir que este álbum es mio, es algo relativo, porque estas semillas crecen cuando las canta la Tribu", expresó el artista colombiano.



Según Camilo, en medio del trabajo de su álbum, empezó a ver las fechas para la gira para promocionarlo. Pensaba primero lanzar el disco y ahí sí anunciar las fechas de sus conciertos por el mundo, pero su emoción por los shows fue más grande. Por ese motivo, contrario a lo acostumbrado, decidió lanzar primero las fechas de su gira y próximamente su álbum.

Publicidad

"Por lo pronto me voy a terminar el álbum", concluyó el artista al hacer el anuncio.



Calendario Completo del Camilo Worldwide Tour 2026

EUROPA

13 de junio: Tenerife, España – Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Tenerife, España – Puerto de Santa Cruz de Tenerife 15 de junio: Londres, Reino Unido – O2 Shepherd's Bush Empire

Londres, Reino Unido – O2 Shepherd's Bush Empire 17 de junio: París, Francia – Casino de París

París, Francia – Casino de París 19 de junio: Milán, Italia – Life Arena at Milano Innovation District

Milán, Italia – Life Arena at Milano Innovation District 20 de junio: Dietikon, Suiza – Stadthalle Dietikon

Dietikon, Suiza – Stadthalle Dietikon 22 de junio: Berlín, Alemania – Uber Eats Music Hall

Berlín, Alemania – Uber Eats Music Hall 24 de junio: Ámsterdam, Países Bajos – Melkweg

MÉXICO

28 de agosto: CDMX – Arena Ciudad de México

CDMX – Arena Ciudad de México 29 de agosto: Querétaro – Auditorio Josefa

Querétaro – Auditorio Josefa 30 de agosto: León, Gto. – Velaria de Feria

León, Gto. – Velaria de Feria 3 de septiembre: Veracruz – World Trade Center

Veracruz – World Trade Center 4 de septiembre: Monterrey – Arena Monterrey

Monterrey – Arena Monterrey 5 de septiembre: Guadalajara – Arena Guadalajara

Guadalajara – Arena Guadalajara 6 de septiembre: San Luis Potosí – Tangamanga 2

San Luis Potosí – Tangamanga 2 10 de septiembre: Hermosillo – CUM

Hermosillo – CUM 11 de septiembre: Puebla – Auditorio GNP

Puebla – Auditorio GNP 12 de septiembre: Tampico – Expo Tampico

Tampico – Expo Tampico 17 de septiembre: Cancún – Plaza de Toros

Cancún – Plaza de Toros 18 de septiembre: Mérida – Foro GNP

Mérida – Foro GNP 19 de septiembre: Villahermosa – Teatro al Aire Libre

Villahermosa – Teatro al Aire Libre 20 de septiembre: Acapulco – Arena GNP

CARIBE Y ESTADOS UNIDOS

2 de octubre: San Juan, Puerto Rico – Coliseo José Miguel Agrelot

San Juan, Puerto Rico – Coliseo José Miguel Agrelot 4 de octubre: Santo Domingo, Rep. Dominicana – Arena Santo Domingo

Santo Domingo, Rep. Dominicana – Arena Santo Domingo 9 de octubre: Miami, FL – Kaseya Center

Miami, FL – Kaseya Center 10 de octubre: Orlando, FL – Kia Center

Orlando, FL – Kia Center 15 de octubre: Chicago, IL – Rosemont Theater

Chicago, IL – Rosemont Theater 17 de octubre: Nueva York, NY – Infosys Theater at MSG

SUDAMÉRICA

23 de octubre: Asunción, Paraguay – Arena SND

Asunción, Paraguay – Arena SND 25 de octubre: Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena 28 de octubre: Montevideo, Uruguay – Antel Arena

Montevideo, Uruguay – Antel Arena 30 de octubre: Rosario, Argentina – Metropolitano

Rosario, Argentina – Metropolitano 31 de octubre: Córdoba, Argentina – Kempes Pack Festival

Córdoba, Argentina – Kempes Pack Festival 2 de noviembre: Mendoza, Argentina – Arena Maipú

Mendoza, Argentina – Arena Maipú 5 de noviembre: Santiago de Chile – Movistar Arena

Santiago de Chile – Movistar Arena 8 de noviembre: Arequipa, Perú – Jardín de la Cerveza

Arequipa, Perú – Jardín de la Cerveza 10 de noviembre: Lima, Perú – Costa 21

Lima, Perú – Costa 21 4 de diciembre: Quito, Ecuador – Arena Top Media 5 de diciembre: Cuenca, Ecuador – Estadio Serrano Aguilar

Quito, Ecuador – Arena Top Media Cuenca, Ecuador – Estadio Serrano Aguilar 12 de diciembre: Bogotá, Colombia – Movistar Arena

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL