En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
CHARLIE KIRK
ESPERANZA GÓMEZ
LOS INFORMANTES
GOL DE LUIS DÍAZ
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Juanes comparte nuevo mensaje sobre su madre fallecida: "Sigo buscando la fuerza para continuar"

Juanes comparte nuevo mensaje sobre su madre fallecida: "Sigo buscando la fuerza para continuar"

El cantante colombiano Juanes escribió un emotivo texto sobre su madre, Alicia Vásquez, fallecida el pasado lunes a los 95 años. Esto dijo el músico sobre la mujer que le dio la vida.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 14, 2025 11:05 a. m.
Comparta en:
Juanes comparte nuevo mensaje sobre su madre fallecida: "Sigo buscando la fuerza para continuar"
Alicia Vásquez, madre de Juanes, falleció a los 95 años.
Instagram: Juanes/Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad