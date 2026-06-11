Abogada habría estafado a al menos 26 personas con falsos remates judiciales en Risaralda: así cayó

Las autoridades en Risaralda imputaron a una mujer abogada, quien es señalada de haber estafado a por lo menos 26 personas con falsos remates judiciales en los municipios de Pereira y Dosquebradas. Esta mujer fue identificada como Judith Cuervo.



De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, “la mujer es señalada de valerse de su formación profesional para contactar personas con el supuesto de tener conocidos en los juzgados civiles del departamento y algunas sucursales bancarias de Quindío, que le ayudarían a adquirir a bajo costo inmuebles y automotores que entraban en proceso de subasta”.



Así abogada habría estafado a al menos 26 personas

Para generar confianza entre los interesados y aparentar la legalidad de las supuestas gestiones que realizaba, las investigaciones del ente acusador indicaron que la abogada les proporcionaba documentos con sellos oficiales, actas de remate y formatos para consignaciones en cuentas de depósitos judiciales.

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Judith Elbertes Jay Cuervo, dijo la Fiscalía, de esta manera, entre los años 2021 y 2024, habría recibido 624 millones de pesos de manos de ciudadanos que creyeron en los ofrecimientos que ella les hacía. En todos los casos, la abogada perdió contacto con las víctimas, dejó de contestarles las llamadas y se quedó con los recursos que le confiaron.

“En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de la Seccional Risaralda le imputó los delitos de estafa, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado, todas las conductas agravadas. Los cargos fueron aceptados y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario”, manifestó el ente investigador.



Finalmente, la Fiscalía reveló que no es la primera vez que esta mujer está relacionada con este tipo de delitos, pues, señaló, “fue judicializada por actuaciones fraudulentas similares que dejaron 15 personas afectadas en Rionegro (Antioquia) y Buga (Valle del Cauca)".



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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