Capturan a dos de los señalados de crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía

Dos presuntos implicados en el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional William Oswaldo Rincón Zambrano, fueron capturados en las últimas horas. Las autoridades ubicaron a estas personas en cercanías al municipio de Melgar, en el departamento del Tolima.

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Se trata de Andrés Camilo Sotelo Torres y Yeimy Tatiana Vega, dos personas que eran pareja y que son vistos en los videos relacionados con el crimen de Juan Felipe Rincón. Los dos son señalados de haber planeado el asesinato del joven. Sotelo y Vega tienen varios delitos por los cuales responder, además de los de homicidio, se encuentra el porte de armas.

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