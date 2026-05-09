En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MURIÓ GERMÁN VARGAS LLERAS
COLOMBIA DECIDE
HANTAVIRUS
MATEO PÉREZ
SHAKIRA
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Capturan a dos de los señalados de crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía

Capturan a dos de los señalados de crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía

Las autoridades lograron la captura de dos de los implicados en la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, William Rincón. Conozca de quiénes se trata.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de may, 2026
Comparta en:
Capturan a dos de los señalados de crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía
Juan Felipe Rincón fue asesinado el 24 de noviembre de 2024.
Archivo

Dos presuntos implicados en el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional William Oswaldo Rincón Zambrano, fueron capturados en las últimas horas. Las autoridades ubicaron a estas personas en cercanías al municipio de Melgar, en el departamento del Tolima.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Se trata de Andrés Camilo Sotelo Torres y Yeimy Tatiana Vega, dos personas que eran pareja y que son vistos en los videos relacionados con el crimen de Juan Felipe Rincón. Los dos son señalados de haber planeado el asesinato del joven. Sotelo y Vega tienen varios delitos por los cuales responder, además de los de homicidio, se encuentra el porte de armas.

Últimas Noticias

  1. Gobierno Nacional pide suspender capturas de 29 integrantes del Clan del Golfo: ¿qué implica?
    Imagen de referencia.
    Archivo
    JUDICIAL

    Gobierno pide suspender capturas de 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos 'Chiquito Malo'

  2. Sonia Segura.
    Sonia Segura.
    Redes sociales
    JUDICIAL

    Habla defensa de Sonia Segura, mujer que atropelló a decenas de personas en Monster Truck en Popayán

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Homicidios

Homicidios en Bogotá

Municipio de Carmen de Apicalá

Municipio de Melgar

Cundinamarca

Policía Nacional

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad