Condenan a 50 años de cárcel al 'monstruo de Ciudad Bolívar', hombre que abusó y asesinó a una mujer

Kardin Daniel Montilla, conocido como el 'monstruo de Ciudad Bolívar', fue condenado a 50 años de cárcel por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto, extorsión, acceso abusivo a sistema informático y falsedad personal. Este hombre, según la Fiscalía General de la Nación, fue el responsable del asesinato de Catalina Leyva, una joven que fue citada a esta localidad del sur de Bogotá con la promesa de un empleo como modelo webcam.



Es allá cuando este hombre, según la investigación, la lleva a una zona boscosa donde fue víctima de abuso sexual y, posteriormente fue asesinada. Dice la Fiscalía también que en este momento investiga por lo menos 12 casos más de otras mujeres víctimas de este hombre. En ese sentido, una vez cumpla con esta medida privativa de la libertad, será expulsado de Colombia, teniendo en cuenta que es de nacionalidad venezolana..



¿Qué se sabe del crimen del 'monstruo de Ciudad Bolívar' en contra de Catalina Leyva?

Catalina Leyva salió de su casa para una entrevista laboral en noviembre de 2024, pero nunca regresó. Su cuerpo sin vida fue hallado en un potrero de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. La investigación de su muerte fue clave para dejar al descubierto un plan criminal de engaño y violencia del que habrían sido víctimas otras 12 mujeres, a manos de Kardin Daniel Montilla, conocido como el 'monstruo de Ciudad Bolívar'.



Según la investigación de las autoridades, este hombre citaba a mujeres con falsas ofertas laborales, las abusaba sexualmente y luego las extorsionaba para impedir que denunciaran. Durante más de un año, el CTI de la Fiscalia de Bogotá reunió relatos, denuncias y testimonios que empezaron a repetir el mismo patrón, al menos desde abril de 2024: mujeres que lograron sobrevivir a los vejámenes a los que fueron sometidas tras consultar una oferta de trabajo que supuestamente les dejaría grandes ganancias.

#LoÚltimo | Fue condenado a 50 años de cárcel el 'Monstruo de Ciudad Bolívar', quien es el responsable del feminicidio contra Catalina Leyva y, presuntamente, 12 crimenes similares más. Esto se sabe.



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