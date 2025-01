Pensó que su mascota estaba en su cobija y se llevó una aterradora sorpresa: "¿Me vuelvo vampira?"

Una mujer en Medellín tuvo la particular visita de un animal que, a escondidas, entro a su cama y le dio tremendo susto. Aunque al principio pensó que el misterioso acompañante era su mascota o incluso un cucarrón, fue sorprendida por un escurridizo murciélago que se apoderó de su cuarto.

En el video captado por la usuaria de TikTok @lajumotta se ve a la joven acostada en su cama mientras se cubre con una cobija. "Me desperté creyendo que mi perrita estaba rascándose y luego vi que era un murciélago", comentó la joven, quien mostró como el animal salió tranquilo del lugar.

(Lea también: La cantante Taylor Momsen fue mordida por un murciélago en pleno concierto )

El metraje consiguió más de 5 millones de reproducciones en la plataforma, pero también generó varios cuestionamientos, entre ellos el cómo logró colarse el animal en su cuarto. En otro video mostró que este no solo se metió en su cama, sino que también se acomodó en su closet.

Publicidad

Pese al miedo, lograron atraparlo y posteriormente liberarlo en la naturaleza.

Aunque la mujer bromeó preguntando de si en caso de ser mordida podría convertirse en vampira, muchos de sus seguidores le recomendaron asistir al médico, puesto que estos animales pueden traer graves enfermedades a los seres humanos.

Publicidad

"Solo para prevenir que no se te ocurra hacer caldo de murciélago, otra pandemia no lo soportaría", "atrapa al murciélago y ve a un doctor porque las mordidas son indoloras y quizá podrías tener rabia" y "a mí me aparece esa vaina en mi cama y no tengo necesidad de sacar la VISA, porque de un salto paso a otro continente del miedo", algunos de los comentarios de sus seguidores.

¿Los murciélagos son peligrosos?

De acuerdo con el Instituto Humboldt, Colombia es el segundo lugar en el mundo en diversidad de especies de murciélagos. Frente a estos animales hay múltiples conceptos erróneos, muchos de los cuales los ponen en riesgo.

La Mayo Clinic explica que los murciélagos canosos pueden transmitir la rabia a los seres humanos. "El murciélago no siempre muerde. Algunas veces, la saliva puede caer sobre un corte abierto menor. O a veces un murciélago puede lamer la piel y, de nuevo, puede transmitir el virus de esa manera", destacó el especialista Gregory Poland, del Grupo de Investigación sobre Vacunas de la entidad.

La recomendación del experto es que, en caso de despertar y encontrar un murciélago en la habitación, lo ideal es asistir al médico y vacunarse contra la rabia.

Publicidad

(Lea también: Embarazada fue al cine y se topó con una rata en la silla de al lado: "¡Es petfriendly!" )