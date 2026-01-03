A periodista de Noticias Caracol y su equipo los interrogaron y les impidieron cruzar a Venezuela

Carlos Barragán, periodista de Noticias Caracol, y su equipo fueron requeridos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela y permanecieron en un interrogatorio durante más de dos horas, cuando se dirigían a cubrir la situación en el país tras la captura de Nicolás Maduro, que fue extraído por fuerzas de Estados Unidos en la madrugada de este sábado, 3 de enero de 2026.

Según relató el reportero, al llegar a Alcabala de Ureña, la Guardia Nacional Venezolana detuvo al equipo periodístico para verificar el vehículo en el que se movilizaban.

Carlos Barragán, periodista de Noticias Caracol, y su equipo fueron requeridos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela y permanecieron en un interrogatorio durante cerca de dos horas.



Más información en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/jGD4p21x4Q — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 3, 2026

Les pidieron los documentos e inicialmente les dijeron que se trataba de un registro rutinario. Sin embargo, hombres de la Inteligencia venezolana llegaron poco después y los interrogaron por más de dos horas.



Según el relato de Barragán, les borraron las llamadas, videos y chats de este sábado, incluso del conductor del taxi que los estaba llevando.



Después los enviaron a una zona de migración donde les notificaron que eran inadmitidos en Venezuela y les solicitaron que no volvieran intentar ingresar a Venezuela hasta que les otorgaran el permiso por mecanismos legales o diplomáticos.

El periodista de Noticias Caracol contó que los uniformados les dijeron que “‘si hay noticias en Venezuela para qué vienen a Colombia’, y uno trataba de explicarles que uno quiere cubrir lo que está sucediendo en el vecino país”.



“Estamos listos para defender a Venezuela”

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien según Donald Trump estaría dispuesta a colaborar con Estados Unidos, dijo que Nicolás Maduro es el "único presidente de Venezuela" y exigió su liberación.

Rodríguez -primera en la línea de sucesión en el poder- reiteró su pedido "de exigir la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores".

"Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro", recalcó Rodríguez en un Consejo de Defensa de la Nación, que dirigió junto a las cabezas de los poderes públicos del país, transmitido en cadena.

"Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional", agregó.

Horas antes en una conferencia de prensa, el presidente Trump declaró que la vicepresidenta le dijo al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que está "dispuesta" a cooperar con Washington.

Rodríguez mostró a las cámaras el decreto de "estado de conmoción exterior" firmado por Maduro tras el bombardeo de Estados Unidos. La medida otorga poderes especiales al gobernante ante un conflicto militar externo. "Se activa toda Venezuela", aseguró Rodríguez, no obstante, en ausencia de Maduro.

Por su parte, Donald Trump anunció que su administración “gobernará” Venezuela hasta que haya una transición segura del poder, aunque descartó que María Corina Machado sea la que la lidere.

En una entrevista con el tabloide New York Post, también afirmó que EE. UU. no tendrá que desplegar soldados en suelo venezolano si Delcy Rodríguez, que en estos momentos está a cargo del régimen venezolano, "hace lo que queremos". Trump añadió que las fuerzas armadas de Estados Unidos están preparadas para lanzar una segunda oleada de ataques contra el país sudamericano "mucho mayor que la primera".

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP