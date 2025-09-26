Amigos de D4vd creían que Celeste Rivas tenía 19 años: iban juntos a fiestas

El caso del homicidio de Celeste Rivas, una joven de 15 años que fue hallada sin vida en un carro del rapero D4vd, sigue causando conmoción internacional. Mientras la investigación de las autoridades sigue avanzando, se conocen nuevos detalles sobre la relación que sostenía la joven con el famoso cantante.



Nuevos detalles sobre la relación de Celeste Rivas y D4vd

TMZ ha revelado nuevos detalles sobre el vínculo que existía entre Celeste Rivas y D4vd, esta vez recogiendo algunas declaraciones de personas cercanas al famoso que estuvieron en fiestas a las que también asistió Celeste. estas declaraciones serían clave para confirmar que la joven y el rapero sostenían un noviazgo.

Las fuentes, que no se identificaron, revelaron al medio internacional que, en efecto, pensaban que D4vd y Celeste tenían un romance, pero lo más preocupante es que creían que ella era mucho mayor. Tan solo cuando la noticia de su muerte salió a la luz habrían descubierto que en realidad acababa de cumplir 15 años.

Señalaron que lo que tenían entendido era que Celeste Rivas era una estudiante de la Universidad del Sur de California y estimaron que su edad era de alrededor de 19 años. Detallaron también que la joven solía asistir a fiestas en locales con restricción para menores de edad, lo que dio pie para que pensaran que ella era mayor.



Tras el hallazgo del cuerpo y la identificación de Celeste Rivas, el Departamento de Policía de Los Ángeles abrió una investigación por homicidio, proceso del que se han revelado mínimos detalles. Pero en redes sociales los internautas han develado escalofriantes detalles sobre la relación entre la joven y el rapero D4vd.

Algunos de los detalles más llamativos han sido los tatuajes iguales que tenían los dos en sus dedos índices, así como las letras de algunas canciones del cantante que serían premonitorias a los hechos. D4vd, por su parte, no se ha pronunciado al respecto y lo que hizo tras la identificación del cuerpo fue cancelar las fechas restantes del tour que estaba llevando a cabo.

Investigadores han podido establecer que Celeste Rivas conoció a D4vd desde que tenía 11 años, a través de redes sociales. Desde entonces se habría establecido un romance con el rapero que le llevaba seis años, lo que ha generado controversia también. De hecho, también se ha confirmado que la joven escapó varias veces de su casa y que tenía un entorno familiar "problemático".



Nuevos detalles del caso de Celeste Rivas

El medio citado también reveló en su informe más reciente sobre el caso que la autopsia al cuerpo de Celeste Rivas ya fue realizada y el mismo ya fue entregado a la familia para su sepultura. Sin embargo, la causa de muerte de la joven de 15 años todavía no ha sido revelada por los forenses.

Se estima que el caso tardará varios meses en resolverse, pues se necesitan pruebas adicionales para establecer qué le pasó a la menor de edad. Por ahora, no se sabe ni siquiera cuánto tiempo duró el cuerpo de Rivas en el maletero del carro Tesla. Lo que se ha dicho es que el vehículo llevaba por lo menos cinco días en el depósito y los trabajadores del lugar empezaron a notar que del carro salía un olor desagradable que atraía moscas.

Por ahora, en la investigación no se ha vinculado a ningún sospechoso y lo único que se ha confirmado por parte del equipo del cantante es que el joven de 20 años "está colaborando" con las autoridades. Seguidores de D4vd y jugadores online de Fortnite han reportado en redes que el usuario del rapero ha estado conectado en el juego.

