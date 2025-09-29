En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
COLOMBIA SUB-20
CHAMPIONS LEAGUE
ENTREVISTA MARLOS MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  /  Celeste Rivas murió semanas antes de ser hallada en carro de D4vd: Policía de Los Ángeles

Celeste Rivas murió semanas antes de ser hallada en carro de D4vd: Policía de Los Ángeles

Además, los investigadores confirmaron que la joven tenía múltiples documentos de identidad falsos para pasar por mayor de edad.

Por: María Paula González
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Celeste Rivas
Celeste Rivas murió a los 14 años y hallada un día después de haber cumplido 15 -
Foto: Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad