Celeste Rivas murió semanas antes de ser hallada en carro de D4vd: Policía de Los Ángeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) sigue investigando los pormenores del homicidio de Celeste Rivas, una joven de 15 años hallada sin vida dentro de un carro abandonado que pertenecía al rapero D4vd. Recientemente han revelado nuevos detalles del caso, señalando que sospechan que la menor de edad llevaba varios días sin vida en el baúl del vehículo.



Nuevos detalles sobre la muerte de Celeste Rivas

"Es muy probable que Celeste Rivas Hernández llevara muerta varias semanas antes de que se descubriera su cuerpo", reveló a la revista People el capitán Scot M. Williams, jefe de la división de robos y homicidios de LAPD.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esta actualización del caso confirma algunos detalles que se habían revelado en un principio del cuerpo hallado en el Tesla. Dentro de lo poco que se había revelado se señaló que el cuerpo fue hallado en estado de descomposición y "no intacto", lo que no ha sido confirmado es qué tipo de heridas tenía, pero el caso empezó a investigarse como un homicidio cuando se confirmó que se trataba de Celeste Rivas.

El hallazgo se realizó el pasado 8 de septiembre, casualmente un día después del cumpleaños número 15 de Celeste Rivas. Con la reciente información se confirma que la joven murió a sus 14 años. Sin embargo, también se ha conocido que amigos de D4vd lo vieron en fiestas con Celeste y asumieron que eran pareja y que ella era mayor de edad.



Sobre esto, también se ha revelado que Celeste Rivas tenía múltiples IDs falsos para pasar por mayor de edad. Las fuentes consultadas por TMZ señalaron que lo que tenían entendido era que la joven era una estudiante de la Universidad del Sur de California y estimaron que su edad era de alrededor de 19 años. Detallaron también que la joven solía asistir a fiestas en locales con restricción para menores de edad, lo que dio pie para que pensaran que ella era mayor.



Carro de D4vd fue multado días antes

Muchas dudas surgen sobre el carro en el que se halló el cuerpo sin vida de Celeste Rivas, ya que estaba abandonado en un depósito en Los Ángeles, pero no fue reportado como robado por el cantante. Los Angeles Times reveló recientemente que el Tesla, registrado a nombre de D4vd, fue multado 11 días antes de que se encontrara el cuerpo.

Publicidad

Todo inició el 27 de agosto, cuando un agente de tránsito reportó el vehículo de D4vd en el vecindario de Hollywood Hills, donde estaba ubicada la casa del rapero, por la posición de las llantas. Luego, el 3 de septiembre otro agente de tránsito emitió una citación al Tesla por infringir una ordenanza de estacionamiento de 72 horas.

Ante el incumplimiento, el 5 de septiembre una grúa trasladó el carro a un depósito en Hollywood, donde quedó abandonado. Tres días después, el 8 de septiembre, las autoridades atendieron el llamado de los trabajadores del depósito, quienes alertaron por el olor putrefacto que salía del maletero del vehículo. Ese día se halló el cuerpo de Celeste Rivas, quien llevaba un año desaparecida.

Publicidad

El médico forense todavía no ha podido establecer la causa ni la forma en la que murió la joven a sus 14 años. "Por lo tanto, no sabemos con certeza si alguien tiene alguna responsabilidad penal en su muerte, más allá de la ocultación de su cadáver", señaló el capitán Scot M. Williams.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL