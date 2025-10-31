En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA JOSÉ ARDILA
MOVILIDAD BOGOTÁ 31 DE OCTUBRE
B KING Y REGIO CLOWN
NEQUI
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Adiós a visa y pasaporte en estos países: extranjeros podrán entrar a EE. UU. solo con un documento

Adiós a visa y pasaporte en estos países: extranjeros podrán entrar a EE. UU. solo con un documento

Algunos ciudadanos pueden ingresar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa y, en algunos casos, sin presentar un pasaporte físico. Pero ojo, el beneficio no es para todos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
Adiós a visa y pasaporte en estos países: extranjeros podrán entrar a EE. UU. solo con un documento
Adiós a visa y pasaporte en estos países: extranjeros podrán entrar a EE. UU. solo con un documento -
Getty Images - Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad