Adiós a visa y pasaporte en estos países: extranjeros podrán entrar a EE. UU. solo con un documento

Durante décadas, la visa y el pasaporte han sido los pilares fundamentales para ingresar a Estados Unidos. Estos documentos no solo representan un requisito administrativo, sino también un símbolo de control migratorio y seguridad nacional. Sin embargo, Estados Unidos ha implementado un mecanismo que permite a ciudadanos de ciertos países acceder a su territorio sin necesidad de tramitar una visa tradicional, y en algunos casos, sin presentar un pasaporte físico en el sentido convencional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este cambio no implica una apertura indiscriminada de fronteras. Por el contrario, responde a una estrategia cuidadosamente diseñada que combina innovación tecnológica, acuerdos internacionales y estrictos criterios de seguridad. Hasta este punto, hemos hablado de la eliminación de la visa tradicional y la reducción del uso del pasaporte físico. Pero, ¿qué reemplaza estos documentos? La respuesta es el permiso ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

El ESTA no es una visa, sino una autorización electrónica que permite viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa. Se gestiona completamente en línea y se vincula al pasaporte electrónico del solicitante.



¿Cuáles extranjeros podrán ingresar a Estados Unidos sin pasaporte ni visa?

Este privilegio no está disponible para todos. Solo los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) pueden acceder a Estados Unidos sin una visa tradicional. Actualmente, la lista comprende naciones que han demostrado altos niveles de seguridad documental y cooperación internacional.



Europa: la mayoría de los países beneficiados se encuentran en Europa. Entre ellos destacan Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Austria, Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Grecia. Estos países cuentan con pasaportes electrónicos y sistemas de verificación robustos.

la mayoría de los países beneficiados se encuentran en Europa. Entre ellos destacan Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Austria, Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Grecia. Estos países cuentan con pasaportes electrónicos y sistemas de verificación robustos. Asia y Medio Oriente: en esta región, Japón, Corea del Sur, Israel, Singapur y Taiwán forman parte del programa. Recientemente, Qatar se sumó a la lista, reflejando la creciente confianza en sus mecanismos de seguridad.

en esta región, Japón, Corea del Sur, Israel, Singapur y Taiwán forman parte del programa. Recientemente, Qatar se sumó a la lista, reflejando la creciente confianza en sus mecanismos de seguridad. Oceanía: Australia y Nueva Zelanda son los representantes de esta zona, ambos con altos estándares tecnológicos y diplomáticos.

Australia y Nueva Zelanda son los representantes de esta zona, ambos con altos estándares tecnológicos y diplomáticos. América: Chile es el único país latinoamericano que participa en el programa. Argentina estuvo incluida en el pasado, pero actualmente no forma parte, aunque mantiene negociaciones para reincorporarse.

¿Qué requisitos deben cumplir los países para ser parte del Programa de Exención de Visas?

Para que un país sea admitido en el programa, debe cumplir con una serie de requisitos específicos. En primer lugar, se exige una baja tasa de rechazo de visas, lo que refleja la confianza en la documentación y en la conducta migratoria de sus ciudadanos. Este indicador es fundamental para garantizar que el flujo de viajeros no represente riesgos para la seguridad nacional.



Otro requisito indispensable es la emisión de pasaportes electrónicos con chip biométrico. Este tipo de documento incorpora tecnología avanzada que permite verificar la identidad del titular de manera segura y eficiente, reduciendo la posibilidad de fraudes o suplantaciones. Asimismo, se requiere una cooperación activa en el intercambio de información sobre seguridad y terrorismo. Los países participantes deben colaborar con Estados Unidos en la detección y prevención de amenazas globales, compartiendo datos relevantes que contribuyan a la protección mutua.



Finalmente, es obligatorio el cumplimiento de normas internacionales de protección de datos. Esto asegura que la información personal de los viajeros se maneje bajo estándares que respeten la privacidad y la integridad de los sistemas. Este proceso de inclusión es dinámico. La lista de países puede ampliarse o reducirse en función de la evolución de las políticas migratorias y la situación global.



Requisitos para obtener el permiso ESTA

Pasaporte electrónico vigente: debe contener un chip biométrico que almacene datos del titular.

Solicitud en línea: el viajero completa un formulario con información personal, detalles del viaje y respuestas a preguntas de seguridad.

Pago de tarifa: actualmente, el costo es de $40 dólares (aproximadamente 156 mil pesos colombianos).

Tiempo de aprobación: generalmente, la respuesta se recibe en menos de 72 horas.

El permiso electrónico tiene una vigencia de dos años o hasta que expire el pasaporte del solicitante. Durante este período, permite realizar múltiples entradas a Estados Unidos, siempre que cada estancia no supere los 90 días. Esta autorización es válida únicamente para viajes con fines turísticos, de negocios o de tránsito. Es importante subrayar que no concede el derecho a trabajar ni a estudiar en territorio estadounidense, por lo que cualquier actividad fuera de estos parámetros requiere una visa específica.



Restricciones en el permiso ESTA

No podrán acceder al beneficio los nacionales de países incluidos en el Programa de Exención de Visa (VWP) que hayan viajado o permanecido en la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen desde el 1 de marzo de 2011. Se contemplan excepciones limitadas únicamente para desplazamientos con fines diplomáticos o misiones militares en servicio de un país participante del VWP.

Publicidad

Asimismo, se excluye a los nacionales de países del VWP que hayan viajado o estado presentes en Cuba a partir del 12 de enero de 2021, salvo en casos excepcionales relacionados con actividades diplomáticas o militares al servicio de un país del programa. Además, no son elegibles los ciudadanos del VWP que ostenten doble nacionalidad con Cuba, la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), Irán, Irak, Sudán o Siria, independientemente de su historial de viajes.

"Estas personas pueden solicitar visas mediante el proceso de cita previa en una Embajada o Consulado de los Estados Unidos. Las secciones consulares en el extranjero pueden agilizar la fecha de su entrevista si existe una situación urgente e imprevista, como un funeral, una emergencia médica o el inicio del ciclo escolar. Para obtener más información, visite el sitio web de la Sección de Visas de la Embajada o el Consulado donde se realizará su entrevista", informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL