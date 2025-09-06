Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
ESMERALDA FERRER
METRO DE BOGOTÁ
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump estaría considerando hacer ataques dentro de Venezuela, según CNN

Donald Trump estaría considerando hacer ataques dentro de Venezuela, según CNN

Un funcionario de la Casa Blanca, según CNN, dijo que la instrucción de Trump a los funcionarios de seguridad nacional es que, "si existe la oportunidad de matar terroristas, les dará luz verde de inmediato".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 06, 2025 01:14 p. m.
Comparta en:
Donald Trump estaría considerando hacer ataques dentro de Venezuela, según CNN
Donald Trump estaría considerando hacer ataques dentro de Venezuela, según CNN.
AFP