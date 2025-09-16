En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESCERTIFICACIÓN
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Maduro a Trump: “No funcionamos con amenazas y por las malas jamás habrá nada”

Maduro a Trump: “No funcionamos con amenazas y por las malas jamás habrá nada”

El venezolano habló antes de que el presidente de Estados Unidos afirmara que su país ha destruido tres embarcaciones en el Caribe que supuestamente transportaban droga.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 16, 2025 10:59 a. m.
Comparta en:
Maduro a Trump: “No funcionamos con amenazas y por las malas jamás habrá nada”
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad