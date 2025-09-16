Maduro a Trump: “No funcionamos con amenazas y por las malas jamás habrá nada”

Nicolás Maduro insistió en que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante el despliegue de barcos militares en el mar Caribe, cerca de la frontera del país petrolero, bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región. (Lea también: Presidente Trump afirma que EE. UU. ha destruido tres barcos en el Caribe y envía mensaje a Maduro)

"Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el Gobierno de Estados Unidos están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantajes, así no funcionamos nosotros, con amenazas y por las malas jamás habrá nada y lo saben. Así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicaciones a deshechas", dijo Maduro en una rueda de prensa ante medios internacionales en Caracas.

También sostuvo que las conversaciones "no están en cero" y que existe un "hilo básico" con el encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de EE. UU. para el país petrolero en Colombia, John McNamara, para el regreso de los migrantes venezolanos.



"Las comunicaciones no están en cero, no están en cero, pero están deshechas, se mantiene un hilo básico con el señor McNamara que es un marine, un soldado que estuvo en la ocupación de Afganistán, Bagdad. McNamara no es un diplomático, es un militar acostumbrado a la guerra y está en Bogotá, él utiliza métodos de guerra con otros países, con nosotros ni se atreve", añadió.

Indicó que el retorno de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos es de "altísima prioridad" para su Gobierno.



“No cederemos ante la guerra psicológica, el chantaje o a las amenazas”

Por otra parte, Maduro señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe investigar el "supuesto ataque" contra una embarcación "supuestamente venezolana", que fue abatida por el país norteamericano en una operación en la que las autoridades estadounidenses afirman murieron 11 personas, a quienes acusa de narcotráfico.

"Sobre el ataque supuesto, a una embarcación supuestamente venezolana que presentó el presidente de Estados Unidos en un video, lo primero que hay que decir es que el primero que tiene que investigar es el propio presidente de Estados Unidos", reiteró.

Para el mandatario venezolano es "muy grave" que le entregaran a Trump un video sobre el ataque a la embarcación "sin verificar los datos", sin que aún se haya pronunciado Venezuela sobre el ataque a otras dos lanchas.

"Está el debate sobre si fue verdad, si fueron asesinadas 11 personas que dicen eran de Venezuela. Esa investigación en Venezuela está en curso. Yo espero que esa investigación culmine para poder dar los resultados", señaló.

De acuerdo con Estados Unidos, el barco, en el que supuestamente había un cargamento de drogas fue derribado con un misil el pasado 2 de septiembre, acabando con la vida de "once terroristas (que) se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos", según escribió ese día Trump en su red social Truth Social, justificando así el ataque.

Maduro, entretanto, aseguró que en Venezuela “somos gente de palabra, diálogo y de paz, pero no cederemos ante la guerra psicológica, el chantaje o a las amenazas”.

“Venezuela puede tener la seguridad absoluta de que garantizaremos la soberanía y preservaremos la Paz”, pero “tenemos que prepararnos férreamente para enfrentar lo que venga, cuándo venga y cómo venga”, añadió.

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, dijo por su parte que “algunos esperan que nosotros caigamos en las provocaciones que deliberadamente hace Estados Unidos para generar una situación de confrontación bélica abierta”, pero en el régimen “respondemos lo que tenemos que responder, esquivamos lo que tenemos que esquivar, siempre con el objetivo de permanecer de pie”.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) pidió que se investiguen los ataques de Estados Unidos contra dos lanchas en el mar Caribe, operativos en los que han muerto 14 personas presuntamente venezolanas y vinculadas al narcotráfico, según el presidente Donald Trump, sin que aún se hayan ofrecido detalles sobre la tercera lancha supuestamente destruida. "Estas ejecuciones extrajudiciales y extraterritoriales constituyen un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado con urgencia", instó el PCV, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, a través de una nota de prensa. (Lea también: Video de la lancha que bombardeó EE. UU. cerca de Venezuela: Trump cuenta detalles del ataque)

"El despliegue militar contra Venezuela busca garantizar los intereses de los monopolios estadounidenses en su disputa con potencias emergentes, presionando a la Administración de Nicolás Maduro para que continúe otorgando privilegios y concesiones al capital estadounidense", aseguró el PCV, que no se alinea con Maduro, pero tampoco con los partidos opositores tradicionales.

