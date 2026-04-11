Estados Unidos se va de las negociaciones con Irán después de poner "la última oferta"

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D.Vance, aseguró este domingo que se van de Islamabad, donde se celebran desde ayer las negociaciones de paz de la actual guerra de Oriente Medio, sin haber llegado a un acuerdo con Irán, después de haber dejado muy claras sus "líneas rojas" que Irán no ha aceptado.



Al parecer, las conversaciones no llegaron a buen término entre las dos naciones al finalizar la jornada. Vance declaró que se iba después de haber puesto sobre la mesa la “última y mejor oferta”.

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"Nos vamos de aquí con una propuesta muy sencilla, un método de entendimiento que constituye nuestra oferta final y definitiva. Veremos si los iraníes la aceptan", dijo Vance a la prensa tras 21 horas de conversaciones en Islamabad, la capital pakistaní.



Así las cosas, el mundo vuelve a centrar su mirada en el país de Medio Oriente, Irán, a la espera de que Teherán diga si acepta o no la propuesta de Estados Unidos. Cabe recordar que las conversaciones transcurrieron con Pakistán como país mediador. Este apenas fue el primer encuentro que dio inicio este 11 de abril. La reunión fue precedida por una mañana de consultas individuales, según indicó una fuente diplomática pakistaní a EFE.

El diplomático no detalló cuál fue el contenido de esta reunión, en la que estuvieron los altos responsables de ambas delegaciones, encabezadas por el vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.



Lo que se sabe que ocurrió en la negociación entre Irán y EE. UU.

Según Irán, habría transmitido a Pakistán sus condiciones, como el control del estrecho de Ormuz, la liberación de activos iraníes bloqueados y un alto el fuego en la región, incluido el Líbano, según la radiotelevisión estatal iraní.



Por otro lado, medios iraníes informaron este sábado de que Estados Unidos habría accedido a desbloquear parte de los activos congelados de la República Islámica como un gesto de buena voluntad para avanzar en las negociaciones de paz, un extremo que ha sido negado desde Washington.



¿Qué ocurrirá ahora?

Las negociaciones habían sido pensadas para que solo duraran una jornada, pero las fuentes diplomáticas citadas por EFE no descartaron en su momento que los diálogos se extendieran hasta el domingo. Se espera que en las próximas horas se pronuncien otras autoridades en la materia para determinar cuál será la hoja de ruta del acuerdo entre Estados Unidos e Irán si Teherán decide o no aceptar la oferta.



María Paula Rodríguez Rozo

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Con información de EFE y AFP

