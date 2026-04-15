Estados Unidos levanta sanciones al Banco de Venezuela y al sistema de banca pública

El Gobierno de Estados Unidos anunció el martes el levantamiento de las sanciones que pesaban sobre el sistema de banca pública de Venezuela, una medida que incluye al Banco de Venezuela.



Según informó el Departamento del Tesoro, la decisión también abarca al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco del Tesoro, así como a cualquier entidad en la que estas instituciones tengan una participación directa o indirecta igual o superior al 50 %.

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De manera paralela, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una licencia que autoriza las "transacciones comerciales" con el Gobierno venezolano, siempre que cuenten con la aprobación previa de Washington.

Estas disposiciones se producen menos de dos semanas después de que Estados Unidos retirara a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su lista de personas sancionadas, y representan un nuevo avance en el proceso de normalización de los vínculos entre Washington y Caracas.



Con la eliminación de estas restricciones, las principales entidades bancarias del país sudamericano podrán reincorporarse al sistema financiero estadounidense y volver a operar legalmente con el dólar.



Tras el arresto de Nicolás Maduro en Caracas, ocurrido a comienzos de año durante una intervención militar de Estados Unidos, el Gobierno de Donald Trump ha iniciado un proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, que habían sido suspendidas en 2019.

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En ese mismo marco, Washington ha procedido de forma gradual a levantar las severas sanciones económicas impuestas a Caracas durante el anterior mandato de Trump (2017-2021), una estrategia que buscaba presionar la salida de Maduro del poder.



Venezuela sería reincorporado al Fondo Monetario Internacional

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, destacó el martes el papel "muy importante" que está desempeñando el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "reincorporar Venezuela" al organismo multilateral.

"El FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela, para que se parezca más a una economía normal", afirmó Bessent durante un debate organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales, celebrado al margen de la asamblea anual del FMI y del Banco Mundial (BM).

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Si bien el FMI continúa incluyendo a Venezuela en sus informes periódicos sobre América Latina y el Caribe, la relación formal quedó congelada en 2019, cuando el organismo reconoció como gobierno legítimo a la oposición, que entonces tenía el control del parlamento.

Tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en el marco de una operación militar estadounidense, el Fondo inició consultas internas con sus países miembros para evaluar los pasos a seguir.

En enero, la administración de Donald Trump comenzó de inmediato a colaborar con el nuevo Ejecutivo encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Washington reconoció recientemente al gobierno de Rodríguez como legítimo a efectos legales.

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Actualmente, el FMI no realiza evaluaciones técnicas sobre la economía venezolana, que el año pasado registró la inflación más alta del mundo, de acuerdo con sus propios datos.

No obstante, en su informe de Perspectivas de la Economía Mundial publicado este martes, el organismo proyecta para Venezuela un crecimiento del 4 % en 2026 y una inflación del 387 %.

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Durante las reuniones de primavera del año pasado, Bessent había señalado que tanto el FMI como el Banco Mundial deberían enfocarse en promover el crecimiento económico, en lugar de priorizar cuestiones sociales.

El secretario del Tesoro elogió el giro que, a su juicio, han dado ambas instituciones.

"En cuanto al liderazgo del Banco Mundial en materia de energía y de desbloquear recursos y estabilidad para los países más pobres, creo que ha vuelto a una gran trayectoria", expresó Bessent.

Asimismo, criticó que el FMI haya dedicado un "tiempo desproporcionado" a asuntos como el cambio climático y el género.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: @Milografias