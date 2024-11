Este fue el misil balístico intercontinental que Rusia disparó contra Ucrania

Las fuerzas rusas lanzaron este 21 de noviembre un ataque contra fábricas e infraestructuras críticas en la ciudad de Dnipró, ubicada en el centro de Ucrania. Este ataque incluyó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental, el primero de este tipo en el conflicto, además de otros misiles, según informó la Fuerza Aérea ucraniana. Cabe aclarar que Putin firmó un decreto que permite uso de armas nucleares ante cualquier "amenaza crítica" contra el kremlin.

El misil balístico intercontinental fue lanzado desde la región de Astraján, en el sur de Rusia. En su canal de Telegram, Andrí Kovalenko, jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, afirmó que Astraján también está siendo atacada con drones. Kovalenko escribió: "Dnipró, resiste. La región de Astraján de la Federación Rusa ya está siendo atacada con drones".

Lea también: Minuto a minuto de guerra Ucrania-Rusia: Kremlin dice que desea evitar un conflicto nuclear

Las defensas ucranianas lograron derribar seis de los siete misiles de crucero kh-101 lanzados, pero no pudieron interceptar el misil balístico intercontinental ni el misil aerobalístico Kh-47M2 Kinzhal, considerados dos de los misiles más avanzados del arsenal ruso. Según el informe de la Fuerza Aérea ucraniana, los misiles que no fueron derribados no causaron daños sustanciales.

Kiev acusó a Rusia de lanzar un ataque con misiles balísticos intercontinentales contra Ucrania por primera vez el 21 de noviembre de 2024 - AFP PHOTO / MINISTERIO DE DEFENSA RUSO

Publicidad

Anteriormente, las autoridades de la región de Dnipropetrovsk, cuya capital es Dnipró, informaron sobre un ataque masivo que causó daños en una infraestructura industrial de la ciudad. Este ataque se produjo después de que Estados Unidos, España, Italia y Grecia cerraran sus embajadas en Kiev el miércoles, ante la amenaza de un ataque masivo ruso contra territorio ucraniano.



Unión Europea dice que Putin tiene “voluntad de escalar, no de buscar la paz”

La Unión Europea (UE) consideró este jueves que el lanzamiento por parte de Rusia de un misil balístico intercontinental por primera contra Ucrania vez supone una escalada “cuantitativa y cualitativa” en el conflicto.

“Sería todavía otro cambio cuantitativo y cualitativo en este enfoque y una clara marca de escalada”, indicó el portavoz comunitario Peter Stano durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE), en la que añadió que se trata de otra “señal clara” del presidente ruso, Vladímir Putin, de su “voluntad de escalar, no de buscar la paz”.

Publicidad

Igualmente, se refirió a la retórica nuclear que ha utilizado Putin al adaptar la doctrina atómica del país o “alistando a soldados norcoreanos en suelo europeo”, en alusión a las más de 10.000 tropas que han llegado a Rusia para combatir contra las fuerzas ucranianas.

“Últimamente, no nos han faltado escaladas en el conflicto por parte de Putin”, Unión Europea - Getty Images

“Solo sabemos que esto es irresponsable, una amenaza global a la seguridad no solo de Europa, sino de todo el mundo”, comentó.

Según dijo, “cada paso que da Putin es una señal para los ucranianos, europeos, estadounidenses y el conjunto de la comunidad internacional de que es un agresor impredecible, que por cierto es buscado por la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra”.

“Y es una señal también de lo que piensa sobre la escalada y la paz (…) Una señal de su disposición a alcanzar la paz, que es nula”, concluyó.

Publicidad

El ataque del jueves contra Dnipró se produce después de que Estados Unidos, España, Italia y Grecia cerraran el miércoles las puertas de sus embajadas en Kiev ante el peligro de un ataque masivo ruso contra territorio ucraniano.

Rusia actualizó su doctrina nuclear esta semana para poder responder con armas de esa naturaleza ante un ataque convencional, después de que EE. UU. levantara las restricciones a Ucrania para poder atacar con sus misiles de largo alcance objetivos en territorio ruso.

Publicidad

Lea también: Los poderosos misiles de Estados Unidos con los que Ucrania atacó a Rusia, ¿se agravará la guerra?



"Rusia usa Ucrania como campo de pruebas": Volodímir Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia "está utilizando Ucrania como campo de pruebas" de su armamento. “Hoy se utilizó un nuevo misil. Todas las características, la velocidad, la altura, son las de un misil balístico intercontinental. Hay una evaluación en marcha”, dijo Zelenski.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Getty Images

Según dijeron fuentes militares a la publicación Ukrainska Pravda, se trata de un RS-26 Rubezh de alcance medio y nunca había sido utilizado antes en el campo de batalla.