Familia abrió ataúd en pleno velorio y descubrió que el cuerpo no era el de su padre

Una familia en Nueva York vivió un momento de desconcierto durante el velorio de un ser querido, luego de descubrir que el cuerpo dentro del ataúd no correspondía al de su padre. Según Univisión, José Daniel Díaz Felipe, de 84 años, falleció días antes, lo que llevó a sus hijos a organizar las exequias en la funeraria R.G. Ortiz Funeral Home. El jueves 28 de mayo, familiares y allegados se reunieron en el lugar para darle el último adiós. Sin embargo, la ceremonia tomó un giro inesperado cuando decidieron abrir el ataúd.



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Funeraria en Nueva York entrega cuerpo equivocado y familia lo descubre en pleno velorio

Al levantar la tapa, los presentes notaron de inmediato que el cuerpo no era el de Díaz Felipe. Según el relato de los familiares citado por medios locales, las características físicas no coincidían, lo que generó confusión y reclamos en medio del acto funerario. El hecho ocurrió en medio del servicio de velación, cuando ya se encontraba reunido un grupo de personas para despedir al fallecido.

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"Dicen que esa misma semana recibieron a otra persona con un nombre similar. No sabemos dónde está nuestro padre en este momento", dijo José Luis Díaz, hijo del fallecido, a medios locales y citado por Univisión. José Luis también contó que era evidente la confusión, teniendo en cuenta que su padre era calvo y el cuerpo en el ataúd tenía cabello. Además, el cadáver era mucho más alto que su papá, que medía 1.60 metros. Ante el hallazgo, los hijos de Díaz Felipe solicitaron respuestas a la funeraria. El personal del establecimiento inició una revisión interna para ubicar el cuerpo correcto y aclarar lo sucedido.

Mientras tanto, el velorio tuvo que ser interrumpido. La funeraria R.G. Ortiz Funeral Home es conocida en Nueva York por atender a comunidades latinas, lo que generó mayor atención sobre el caso. Este tipo de situaciones, aunque no son frecuentes, han sido motivo de denuncias en otras ciudades cuando se presentan fallas en la identificación de cuerpos.



De acuerdo con José Luis Díaz, empleados de la funeraria les indicaron posteriormente que durante esa misma semana habían recibido a otra persona con un nombre similar. "Dicen que esa misma semana recibieron a otra persona con un nombre similar. No sabemos dónde está nuestro padre en este momento", afirmó a medios locales.



La incertidumbre creció cuando, según la familia, la funeraria aseguró posteriormente que los restos de Díaz Felipe habían sido cremados y enviados a la oficina principal de la empresa en el Bronx. Aun así, los allegados dijeron no tener certeza sobre la identidad de las cenizas entregadas. “Dicen que lo incineraron, pero no sabemos si realmente se trata de nuestro padre”, afirmó el hijo del fallecido.

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Otros miembros de la familia también hablaron del impacto que causó el hecho. Jacinta Díaz, hija del hombre, señaló que la experiencia le generó afectaciones personales. “Me hicieron mirar el cuerpo una y otra vez. No era mi papá”, expresó, según el reporte de Univisión.

Ante la situación, los familiares indicaron que solicitarán pruebas de ADN para confirmar si las cenizas corresponden a Díaz Felipe y que analizan posibles acciones legales por lo ocurrido. El caso se da en un contexto en el que la funeraria R.G. Ortiz Funeral Home ya ha enfrentado cuestionamientos. De acuerdo con el informe, autoridades de Nueva York presentaron en el pasado una demanda contra la empresa tras recibir cerca de 50 quejas relacionadas con el manejo de restos humanos y la prestación de servicios. Hasta el momento, se desconoce un pronunciamiento por parte de la funeraria.

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ÁNGELA URREA PARRA

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