Nicolás Maduro y su esposa dicen tener "fe inquebrantable en la victoria de la verdad"

El líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que permanecen detenidos en Nueva York desde enero, tras ser capturados en Caracas por el Gobierno de Donald Trump, aseguraron en un mensaje publicado en redes sociales que tienen una "fe inquebrantable en la victoria de la verdad".

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El líder chavista enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

Ambos, capturados por fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas, se declararon "no culpables".



La plegaria de Maduro y Flores

El pasado 31 de mayo, el chavista expresó: "En este domingo santo, Cilia y yo elevamos nuestra oración con fe inquebrantable en la victoria de la verdad y de la vida. Que la Santísima Trinidad bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo".



El depuesto mandatario y Flores pidieron hacer de Venezuela "un faro de luz, de esperanza, una tierra de unión y una sociedad nueva, construida con el amor de todos y todas".



"En este domingo de la Santísima Trinidad, Cilia y yo les enviamos un abrazo de fe, amor y esperanza. Este es un día de luz para renovar nuestra fe en el destino de la patria y de la humanidad. Los esfuerzos de hoy, hechos con amor, unión y perseverancia, son la garantía del futuro de paz, prosperidad y libertad verdadera que merecen nuestros pueblos", afirmó.

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Hace una semana, ambos pidieron sabiduría y humildad para la reconciliación en Venezuela, en un mensaje por la paz y la unión del país con motivo de Pentecostés.

El hijo del líder chavista, el diputado Nicolás Maduro Guerra, dijo en la red social X que eleva sus plegarias por la liberación de Maduro y Flores "manteniendo siempre viva la esperanza de que pronto estarán de regreso" en Venezuela.

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Si no hay un aplazamiento, el próximo 30 de junio a las 12:00 horas de Nueva York, el matrimonio venezolano volverá a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, trasladados desde el centro de detención de Brooklyn en el que permanecen desde que fueron arrestados el 3 de enero pasado. (Lea también: Medio de comunicación vinculado con Álex Saab, extraditado a EE.UU., cierra operaciones en Venezuela)

Entretanto, varios venezolanos y opositores al chavismo se han movilizado en Venezuela para exigir la celebración de elecciones presidenciales y la libertad de todos los presos políticos.

El exdiputado Juan Pablo Guanipa insistió en que Delcy Rodríguez "no es legítima" ni "representa a nadie. Ella tiene que salir de una Presidencia que no le corresponde y no existe forma alguna de que ningún problema pueda ser resuelto mientras ella siga sentada donde no tiene que estar". (Lea también: Delcy Rodríguez anuncia reestructuración del gobierno en Venezuela ante "nueva realidad")

Sobre el proceso de negociación propuesto por la oposición mayoritaria, aseguró que "van a estar involucrados los Estados Unidos", lo que considera que permitirá que haya presión sobre el Gobierno de Rodríguez para que se generen las condiciones para unos comicios en los que, dijo, María Corina Machado será candidata.

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"Estamos trabajando para que María Corina regrese lo más pronto posible y para que tengamos elecciones presidenciales lo más pronto posible", agregó.

Por su parte, la líder opositora ha manifestado que "aquellos que desempeñan ahora el poder de forma interina deben haber reconocido algo que no querían ver ni querían; que Venezuela no puede estabilizarse, recuperarse ni gobernarse indefinidamente sin la mayoría democrática que se expresó el 28 de julio" de 2024, fecha de la última elección presidencial, dijo la opositora en una intervención telemática en inglés ante el Oslo Freedom Forum.

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"Por eso, la negociación es necesaria en este momento, no como rendición ni como venganza, sino como un esfuerzo serio y firme por transformar una apertura política nueva en una solución democrática", agregó.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP