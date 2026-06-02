Videos | Protestas de profesores en México terminan con estatuas del Mundial 2026 derrumbadas

Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon este martes la avenida Reforma, una de las principales arterias de Ciudad de México, y derribaron varias estatuas de futbolistas instaladas con motivo del Mundial 2026, el cual se disputará desde este 11 de junio.



"Si no hay solución, no rodará el balón": profesores en México

Algunas de estas figuras, colocadas por el Gobierno capitalino para ambientar el evento, fueron intervenidas con consignas como "Si no hay solución, no rodará el balón".

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Previamente, los docentes también cerraron el tránsito en Circuito Interior, otra de las vías más relevantes y extensas de la ciudad, intensificando así sus protestas mediante una medida de presión que ya habían empleado la semana pasada y que provocó fuertes congestionamientos vehiculares.

El magisterio había adelantado su intención de escalar las movilizaciones pese al diálogo en curso con el Gobierno federal, al que acusan de "inacción", y advirtió que podría boicotear el Mundial de Fútbol 2026 en México si no se atienden sus exigencias de mejoras salariales.



Desde el Ejecutivo, el secretario de Educación, Mario Delgado, informó sobre el inicio de mesas de trabajo con representantes de la CNTE, en conjunto con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.



"Estamos en la mejor disposición de buscar soluciones a las demandas legítimas del magisterio", subrayó Delgado en sus redes sociales.

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El lunes, miles de maestros participaron en una movilización que derivó en enfrentamientos con policías en los accesos al Zócalo, mientras personas encapuchadas lanzaron cohetes y golpearon las vallas de seguridad.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Presuntos integrantes de la CNTE queman camisetas y un balón tras destruir estatuas del Mundial sobre Paseo de la Reforma en la CdMx; no hubo intervención policiaca en la zona



📺 La información con @Carloszup en #MILENIODelMediodía pic.twitter.com/g2HhvOv7Pe — Milenio (@Milenio) June 2, 2026

Quienes provocaron incidentes no eran profesiores, según Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la realización de la mesa de diálogo este martes, aunque criticó que durante la protesta en el Zócalo hubo "mucha provocación", al asegurar que quienes provocaron los incidentes no eran docentes.

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Los manifestantes han señalado que podrían recrudecer sus acciones durante la celebración del Mundial de fútbol de 2026, cuyo partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

