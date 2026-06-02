Rusia lanzó más de 600 drones contra Ucrania y causó 18 muertes en el país

Las fuerzas rusas atacaron Ucrania el martes 2 de junio, de madrugada, con cientos de drones y decenas de misiles balísticos que dejaron por lo menos 18 muertos en el país, seis de ellos en Kiev, donde se registraron fuertes explosiones, informaron las autoridades. (Lea también: Video | Dron ruso impactó edificio de apartamentos en Rumanía; hay dos personas heridas)

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Kiev, Dnipró, Járkov y otras ciudades y regiones fueron blanco de los 656 drones y 73 misiles balísticos que lanzó Moscú, según la Fuerza Aérea de Ucrania. De ellos, fueron derribados 602 aeronaves no tripuladas y 40 proyectiles, más difíciles de interceptar.

Otros 33 drones y el mismo número de misiles, treinta de ellos balísticos, no pudieron ser interceptados e impactaron en 38 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros quince lugares.



Miedo en Ucrania

En la capital ucraniana, los periodistas de la AFP escucharon sirenas de alerta aérea por toda la ciudad, que dieron paso a una serie de fuertes explosiones en plena noche. Algunos residentes acudieron a los refugios y a las estaciones de metro subterráneas cargando bolsas y mantas.



Moscú libra desde febrero de 2022 una ofensiva de gran escala contra Ucrania, en la que bombardea diariamente sus ciudades, lo que ha provocado que Kiev también intensifique sus represalias.



Desde finales de la semana pasada, las autoridades ucranianas advertían de la posibilidad de un ataque masivo de Rusia.

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El ataque ruso masivo con misiles y drones es el primero de estas características lanzado por Rusia desde que el Kremlin anunciara el comienzo inminente de una campaña contra centros de toma de decisiones ucranianos en Kiev en respuesta al ataque ucraniano el 22 de mayo a una residencia de estudiantes de la ciudad ocupada de Lugansk en el que murieron 21 personas.

Al menos seis personas han muerto en Kiev y otras doce, entre ellas un niño, han perdido la vida en la ciudad de Dnipró de la zona centro-este de Ucrania en el ataque combinado llevado a cabo por los rusos en las primeras horas de este martes, que alcanzó como es habitual zonas residenciales.

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Según un balance actualizado divulgado por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, hubo al menos 66 heridos. En la ciudad industrial de Dnipró, el gobierno local informó sobre 35 heridos. Una maternidad con recién nacidos y mujeres en trabajo de parto también fue alcanzada en Odesa, en el sur del país, informaron las autoridades, que añadieron que no hubo víctimas.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, señaló que estos ataques demuestran que el presidente ruso Vladimir Putin "se está quedando sin opciones militares" en su invasión. "Es un criminal de guerra y un perdedor que no tiene más cartas que el terror. Moscú está perdiendo en el campo de batalla. Ningún número de misiles puede cambiar esto", escribió en redes sociales.

Tanto el presidente Zelenski como su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, destacaron el problema que suponen para Ucrania los misiles balísticos enemigos en sus mensajes de condena del ataque. “Europa necesita de sus propias defensas antibalísticas para que esta guerra termine finalmente. Y la asistencia de EE. UU. en el suministro de misiles para los sistemas Patriot es absolutamente necesaria”, escribió el mandatario en X.



¿Qué ha dicho el Kremlin sobre ataques a Ucrania?

El ejército ruso dijo que llevó a cabo un "ataque masivo" contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania, en el que se utilizaron "armas de alta precisión" como proyectiles hipersónicos.

El ataque, "en respuesta a los actos terroristas del régimen de Kiev", apuntó durante la noche a objetivos en la capital ucraniana, así como en Zaporiyia (sur), Járkov (este) y Dnipropetrovsk (centro-este), precisó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. También fueron golpeadas instalaciones energéticas y de transporte vinculadas al ejército ucraniano en otras regiones, según la misma fuente.

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Del lado ruso, un civil murió el lunes en la región de Kursk, cerca de la frontera, en un ataque con drones ucranianos, indicó el gobernador local, Aleksandr Khinchtein.

Un incendio se desató en la refinería de Ilski, en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, a raíz de un ataque con esas aeronaves no tripuladas, según el cuartel general operativo de la región.

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En mayo, Rusia lanzó 211 misiles contra Ucrania, uno de los números más elevado desde el inicio del conflicto. Uno de ellos fue un proyectil de alcance intermedio Oreshnik capaz de transportar ojivas nucleares, utilizado por tercera vez en la guerra.

Rusia también lanzó 8.150 drones de largo alcance contra Ucrania en mayo, un 24 % más que en abril, según una recopilación de estos datos que se publica a diario. Este número récord de ataques con drones de largo alcance contra Ucrania se registró a pesar de una tregua de tres días a partir del 9 de mayo que alimentó brevemente la esperanza de una reanudación de las negociaciones para poner fin a la guerra.

Moscú y Kiev se acusaron mutuamente de violar ese alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha intentado mediar entre las partes sin éxito.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP