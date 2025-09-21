Hallan muerto a 'Rafaguita', promesa del boxeo mexicano, envuelto al borde de una carretera

Una ola de conmoción recorre a la comunidad del boxeo mexicano, luego del fallecimiento de Jesús Iván Mercado Cabrera, de 21 años, conocido en el cuadrilátero como 'Rafaguita'. La joven promesa, originaria de Ciudad Obregón, fue encontrada sin vida en el estado de Sonora.

El descubrimiento se produjo durante la mañana del 15 de septiembre, cuando el cuerpo de Cabrera fue hallado al costado de una carretera que conduce al Golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado. La localización se dio en una zona desértica, situada en la frontera entre Sonora y Baja California. Según reportes, la víctima estaba envuelta en sábanas o una cobija, la cual estaba atada con cinta de embalaje. El hallazgo fue realizado por un transeúnte y, según otros reportes, por el Colectivo Buscando en San Luis R.C. Sonora.

El boxeador había sido reportado como desaparecido poco antes de su localización. Mónica Espinoza Rivera, líder del colectivo Buscando Personas en San Luis Río Colorado, indicó que el 15 de septiembre recibieron el reporte ciudadano alrededor de las 10 de la mañana. Tras la difusión de la información, familiares y su pareja desde Nogales y Obregón se comunicaron, señalando que la última conversación telefónica con él había ocurrido el 14 de septiembre.



El boxeador y su carrera inconclusa

Jesús Iván Mercado Cabrera había viajado a San Luis Río Colorado precisamente para continuar con su entrenamiento en boxeo, preparándose para seguir ascendiendo en la división Gallo. En su carrera profesional, Mercado Cabrera, cuyo debut fue en septiembre de 2021, acumulaba un récord de siete victorias, nueve derrotas y un nocaut en sus 16 combates.



La identificación del cuerpo fue un proceso complejo. Fue gracias a la existencia de varios tatuajes distintivos que tenía el boxeador que la familia y las autoridades lograron confirmar la identidad del joven. Entre los tatuajes que sirvieron como clave se encontraban la imagen de la Santa Muerte en el antebrazo y el logotipo de los Yaquis de Obregón.



Investigación en curso

Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la morgue local para la autopsia correspondiente, buscando determinar la causa exacta de la muerte. Inicialmente, las autoridades señalaron que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia externa. No obstante, otros informes posteriores indicaron que sí mostraba señales de manipulación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha abierto una investigación formal para esclarecer las circunstancias que llevaron al crimen y dar con los responsables. Este suceso se enmarca en un contexto de alta criminalidad en San Luis Río Colorado, donde se han investigado por lo menos 89 casos de violencia en lo que va de 2025, incluyendo 43 homicidios dolosos.

El Colectivo Buscando en San Luis R.C. Sonora, tras el reconocimiento del cuerpo por parte de la familia, emitió un comunicado en redes sociales agradeciendo a la comunidad por la difusión, la cual permitió que el joven pudiera ser devuelto a los suyos para "cristiana y digna sepultura". La tragedia pone fin de manera abrupta a la prometedora carrera de un deportista que soñaba con ascender en el boxeo mexicano.

