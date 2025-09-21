En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hallan muerto a 'Rafaguita', promesa del boxeo mexicano, envuelto al borde de una carretera

El cuerpo de Jesús Iván Mercado Cabrera, de 21 años, fue localizado al costado de una carretera en San Luis Río Colorado, días después de haber sido reportado como desaparecido.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Jesús Mercado fue hallado muerto en México.jpg
X:@AlertaMundoNews

