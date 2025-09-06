Publicidad

MUNDO

Las tensiones en Caribe que genera ataque de EE. UU. a supuesta narcolancha proveniente de Venezuela

La Casa Blanca justificó el ataque como legal en un conflicto contra un presunto grupo terrorista, en defensa de EE.UU. y otras naciones. Venezuela negó el hecho y presentó condolencias a los muertos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 06, 2025 08:03 a. m.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela -
AFP