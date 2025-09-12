En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Nicolás Maduro pide al chavismo definir estrategia para “pasar a la lucha armada si fuese necesario”

Nicolás Maduro pide al chavismo definir estrategia para “pasar a la lucha armada si fuese necesario”

Instó a organizar una jornada de debate para establecer “las líneas fundamentales que tenemos que definir de aquí en adelante” en caso de un posible ataque de Estados Unidos. "Sin vacilación, dudar es traición", expresó.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 12, 2025 11:17 a. m.
Presidencia de Venezuela

