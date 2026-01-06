En vivo
MUNDO  / ONU afirma que operación de EE. UU. en Venezuela "socavó un principio del derecho internacional"

ONU afirma que operación de EE. UU. en Venezuela "socavó un principio del derecho internacional"

Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó este martes que "ningún Estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro".

Por: AFP
Actualizado: 6 de ene, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Explosiones en Venezuela
Redes sociales

Naciones Unidas expresó este martes su profunda preocupación por la intervención militar estadounidense en Venezuela y advirtió que "socavó un principio fundamental del derecho internacional". "Ningún Estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro", declaró Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una rueda de prensa en Ginebra.

Noticia en desarrollo.

