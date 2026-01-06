ONU afirma que operación de EE. UU. en Venezuela "socavó un principio del derecho internacional"

Naciones Unidas expresó este martes su profunda preocupación por la intervención militar estadounidense en Venezuela y advirtió que "socavó un principio fundamental del derecho internacional". "Ningún Estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro", declaró Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una rueda de prensa en Ginebra.

