ONU afirma que operación de EE. UU. en Venezuela "socavó un principio del derecho internacional"

Naciones Unidas expresó este martes su profunda preocupación por la intervención militar estadounidense en Venezuela y advirtió que "socavó un principio fundamental del derecho internacional". "Ningún Estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro", declaró Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una rueda de prensa en Ginebra.
Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Noticia en desarrollo.