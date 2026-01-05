Trump reveló cuáles funcionarios de EE. UU. estarán a cargo de Venezuela tras captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 5 de enero que los secretarios de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que la presidenta encargada del país andino, Delcy Rodríguez, está "cooperando".

En una entrevista con NBC News, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque este se ha mantenido en un segundo plano desde que el sábado un gran despliegue militar y de operaciones especiales ingresara a Caracas para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. (Lea también: Se define fecha de la siguiente audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores)

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra. "Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)", aseguró el mandatario en la entrevista telefónica.



The Washington Post publicó en la noche del domingo que la Casa Blanca estaba considerando a Miller, el arquitecto de la política antiinmigrante de la Administración Trump, para "un rol más elevado" en la gestión de Venezuela.



El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de "políticas" y que será un "esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional".

El sábado, Trump aseguró que EE. UU. gobernará Venezuela y un día después reiteró que "estamos a cargo" del país, al tiempo que advirtió a Rodríguez, que ha pasado de vicepresidenta de Maduro a presidenta encargada del país latinoamericano, que se enfrenta a un futuro peor que el de Maduro si no "hace lo correcto".



Delcy Rodríguez está “cooperando”

En la entrevista de este lunes con NBC News, Trump, que negó que la líder opositara María Corina Machado sea una interlocutora válida para guiar al país tras la salida de Maduro, se mostró contento con la actitud de Delcy Rodríguez en estos primeros días como líder del Gobierno chavista. "Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", aseguró Trump.

El mandatario agregó que no hubo contacto desde Washington con Rodríguez antes de la operación militar contra Maduro, en la que también se atacaron varios puntos del territorio venezolano, por los que ha señalado en una cifra no oficial que hubo entre 70 y 80 muertos, 32 de los cuales eran cubanos y hacían parte del anillo de seguridad del hoy capturado. (Lea también: Lo que dijo Nicolás Maduro ante Tribunal de Nueva York: "Soy presidente de Venezuela")

La Administración Trump ya había señalado a Rodríguez como la interlocutora desde Caracas incluso antes de su juramentación y por delante de la líder opositora María Corina Machado o de Edmundo González Urrutia, el candidato que se enfrentó a Maduro en las controvertidas elecciones presidenciales de 2024 y que la oposición considera presidente electo de Venezuela.



“No estamos en guerra con Venezuela”

El mandatario insistió que el principal beneficio de la salida de Maduro será una bajada de los precios del petróleo para los estadounidenses, mientras que la convocatoria de elecciones en el país latinoamericano no es una prioridad mientras trabajan en devolver "la salud" a Venezuela.

Trump dijo que espera que las petroleras estadounidenses puedan iniciar operaciones en Venezuela en menos de 18 meses y que eso también incluirá inversiones en infraestructuras. "Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero va a requerir mucho dinero", indicó el mandatario estadounidense, recalcando que "un tremendo volumen de dinero va a tener que ser gastado y las compañías petroleras lo gastarán y entonces les reembolsaremos nosotros (la inversión) o a través de ingresos".

“No estamos en guerra con Venezuela. Estamos en guerra con la gente que vende drogas; estamos en guerra con la gente que vacía sus prisiones en nuestro país y manda a sus drogadictos y vacía sus manicomios en nuestro país”, acotó.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE