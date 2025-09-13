Régimen de Maduro denuncia incursión de EE. UU. en un barco pesquero de Venezuela en el Caribe

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela aseguró este sábado que un "destructor" de Estados Unidos abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores" a bordo, todo esto, añadió, con la intención de justificar "una escalada bélica" en el Caribe. "El día de ayer (este viernes) una embarcación de pesca atunera venezolana (...) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (...), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra", afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un pronunciamiento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Gil leyó un comunicado en el que se afirma que "el navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación (...), impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún". Los ocupantes, agregó la nota, eran "humildes pescadores atuneros, que navegaban a 48 millas náuticas de la Isla de La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana".

El régimen venezolano aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana "monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee, acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación". Para el Ejecutivo del cuestionado Nicolás Maduro este incidente "refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar pretextos de aventuras bélicas".



Por tanto, exigió a Estados Unidos que "cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe", al tiempo que hizo un llamado a los estadounidenses a "reconocer la gravedad de estas maniobras y rechazar la utilización de sus soldados como piezas de sacrificio para sostener los deseos de una élite codiciosa y depredadora".

Publicidad

Estados Unidos mantiene desplegados cerca de las costas venezolanas ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico, lo que Venezuela denuncia como un intento de propiciar un "cambio de régimen".

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por Estados Unidos como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.



Diosdado Cabello hace llamado a "la defensa implacable" de Venezuela

Entretanto, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó este sábado a la "defensa implacable" de Venezuela, en el marco de un ejercicio de adiestramiento militar ante las "amenazas" que denuncia Caracas por parte de Estados Unidos. "Que se preparen a una guerra de 100 años si llegan a poner un pie en Venezuela. Saben ellos que, luego de 100 años, los vencedores seremos los bolivarianos. Deben tenerlo muy claro: el que intente agredir a nuestro país se está ganando una guerra de 100 años y debemos ser implacables en la defensa de la patria", manifestó Cabello desde el estado Aragua, donde encabezó un ejercicio de disparos.

Publicidad

En un transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello llamó a los venezolanos a la "resistencia activa prolongada" y a la "ofensiva permanente", en el marco de lo que ha denominado el presidente Nicolás Maduro como "la transición de la lucha no armada a la lucha armada" ante lo que denuncia como el intento de Estados Unidos de propiciar un "cambio de régimen". "Que ellos sientan que por donde se metan nos van a encontrar. Les va a caer del cielo la sorpresa, una sorpresa que ellos no esperan ni estarán preparados nunca", advirtió Cabello, sin abundar en detalles.

De igual forma, instó a los venezolanos a "estar preparados" para "quien sea, como se llame" y "vengan de donde venga" para "cumplir con la tarea fundamental" de cuidar al país. "El que se meta con Venezuela sepa que la va a pagar muy caro", advirtió el ministro, quien expresó que "se vale todo, menos hacerse el pendejo" para la defensa de Venezuela.

Los ejercicios de este sábado están enmarcados en el "Plan Independencia 200", anunciado por Maduro esta semana y en el que aseguró que participarán las Fuerzas Armadas, Cuerpos Combatientes y la Milicia Nacional Bolivariana en "284 frentes de batalla" para garantizar "la independencia y la paz" del país.

EFE