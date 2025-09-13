En vivo
Régimen de Maduro denuncia incursión de EE. UU. en un barco pesquero de Venezuela en el Caribe

Régimen de Maduro denuncia incursión de EE. UU. en un barco pesquero de Venezuela en el Caribe

El canciller venezolano, Yván Gil, señaló que un "destructor" de Estados Unidos abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación con "nueve pescadores" a bordo.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 13, 2025 02:12 p. m.
La dura advertencia de EE. UU. a Venezuela de no interferir con su despliegue militar en el Caribe
Varios buques y otros vehículos marinos de las Fuerzas Armadas de EE. UU. han estado acercándose a las costas de Venezuela.
Martin Bernetti/AFP

