Noticias Caracol  / MUNDO  / Régimen de Venezuela afirma haber destruido pista clandestina usada por "narcotráfico internacional"

Régimen de Venezuela afirma haber destruido pista clandestina usada por "narcotráfico internacional"

La pista, según autoridades policiales, era de 500 metros y apta para el aterrizaje de aeronaves ligeras. Maduro afirma que Venezuela “es un país libre de producción de hojas de coca, de cocaína”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 08, 2025 12:27 p. m.
En Venezuela dicen haber destruido pista clandestina usada para narcotráfico
Instagram de Policía Nacional Bolivariana