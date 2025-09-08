Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / Mujer australiana es condenada por matar a sus exsuegros tras mortal almuerzo con hongos

Mujer australiana es condenada por matar a sus exsuegros tras mortal almuerzo con hongos

Erin Patterson, la mujer australiana hallada culpable de asesinar a tres familiares con un almuerzo de hongos tóxicos, ha sido condenada a cadena perpetua.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 08, 2025 06:31 p. m.
Erin Patterson fue hallada culpable
La causa de las muertes fue la ingestión de Amanita phalloides, también conocido como el 'hongo de la muerte', cuyas toxinas llevan a la falla del hígado.
AFP / Foto de Valeria Boltneva