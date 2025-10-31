En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela dice haber destruido dos avionetas supuestamente vinculadas al narcotráfico

Venezuela dice haber destruido dos avionetas supuestamente vinculadas al narcotráfico

No indicó si las derribó en el aire o las atacó en tierra, tampoco si hubo muertos o capturados. El operativo se llevó a cabo el mismo día que anunciaron la destrucción de dos campamentos de grupos ilegales colombianos.

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2025
Venezuela dice haber destruido dos avionetas supuestamente vinculadas al narcotráfico
AFP/Instagram Vladimir Padrino

