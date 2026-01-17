Venezuela: ¿quién es Álex Saab y por qué Delcy Rodríguez, presidenta interina, lo sacó del gabinete?

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este viernes como ministro de Industria al empresario Álex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto mandatario Nicolás Maduro. El cambio ocurre en medio de las presiones de Washington a Caracas luego de la incursión militar que el 3 de enero terminó en la captura del líder del chavismo y su esposa, Cilia Flores, para trasladarlos ante la justicia en Nueva York. "Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades", escribió la mandataria interina en la plataforma de mensajería Telegram sin precisar cuáles.

Saab había sido designado por Maduro al frente del Ministerio de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024. Antes del nombramiento se desempeñaba como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela. Este empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser "testaferro" del Gobierno venezolano.

Por este caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. En marzo de 2024, la Justicia estadounidense desestimó los cargos contra Saab. Durante su detención, su esposa, la italiana Camilla Fabri, se convirtió en la imagen de la campaña por su liberación que emprendió el Gobierno de Maduro. En la actualidad, Fabri encabeza la Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona las repatriaciones de migrantes venezolanos.



Aunque siempre mantuvo un bajo perfil como empresario, Saab cobró reconocimiento luego de que en 2017 la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusara de ser uno de los testaferros de Maduro. En los últimos años se le ha vinculado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios a la Administración de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción.



Sin embargo, la denuncia inicial la hizo el portal dedicado al periodismo de investigación Armando.info, que señaló meses antes que Saab formaba parte entonces de una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.

Como parte de su decisión, la presidenta interina anunció este viernes la fusión de los ministerios de Industria y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, que estará a cargo por el actual titular de este último, el militar Luis Antonio Villegas. Rodríguez también comunicó cambios en el Ministerio de Comunicación e Información, en el de Transporte y en el de Ecosocialismo (Ambiente), al igual que una reforma el jueves al sector petrolero.

Desde Estados Unidos, la líder opositora venezolana y nobel de la Paz, María Corina Machado, recordó más temprano que es el presidente Donald Trump quien da las "órdenes" a Delcy Rodríguez. En su primera rueda de prensa después de entregar la medalla del Nobel al magnate republicano, dijo que Venezuela ya comenzó "una verdadera transición hacia la democracia". Trump, quien ha dicho que Machado no tiene suficiente apoyo entre los venezolanos, respaldó a la exvicepresidenta Rodríguez como líder interina del país petrolero tras la incursión militar.

Sin embargo, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con ella el jueves en Caracas para "transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una relación de trabajo mejorada", dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. Como señal de este acercamiento, un nuevo vuelo con 231 venezolanos deportados por Estados Unidos arribó el viernes al aeropuerto que sirve a Caracas, el primero tras la incursión militar estadounidense.

Rodríguez también informó otras tres designaciones en su gabinete: Freddy Ñáñez como ministro de Ecosocialismo, Aníbal Coronado como nuevo titular de Transporte y Miguel Ángel Pérez Pirela al frente del despacho de Comunicación e Información.

En sus primeros diez días de gestión, Delcy Rodríguez nombró como ministro del Despacho de la Presidencia al capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Maduro, y al expresidente del Banco Central Calixto Ortega, como nuevo vicepresidente de Economía Sectorial. También, destituyó al mayor general Javier Marcano Tábata y designó en su lugar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE y AFP