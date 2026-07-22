¿Quién es Carlos Felipe Mejía, designado por Abelardo de la Espriella como embajador en España?

Este miércoles el partido de Abelardo de la Espriella, Defensores de la Patria, anunció que el exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía será el embajador de Colombia en España, que es el segundo país del mundo con más colombianos, superando el millón de connacionales viviendo en esa nación. Este ya es el segundo nombramiento de De la Espriella en cuanto a embajadores, pues también anunció a Mauricio Tobón, economista, como embajador de Colombia en México.

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A través de redes sociales, la colectividad del jefe de Estado entrante dijo que “el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, designó a Carlos Felipe Mejía como nuevo embajador de Colombia en España. Con formación en Agronomía y maestría en Gobierno y Gestión Pública, asumirá la representación diplomática de Colombia para fortalecer las relaciones entre ambos países”.



Trayectria de Carlos Felipe Mejía

Carlos Felipe Mejía, recientemente designado como embajador de Colombia en España por Abelardo de la Espriella, llega a esta nueva responsabilidad con una trayectoria que combina experiencia en el sector agropecuario, gestión pública y actividad legislativa. Nacido en Manizales en 1962, creció en una familia vinculada a la caficultura, una actividad que marcaría buena parte de su formación y visión del desarrollo regional.

Es agrónomo egresado de la Escuela Agrícola Panamericana, Universidad Zamorano, en Tegucigalpa, Honduras, donde se graduó en 1983. Décadas después complementó su formación académica con una Maestría en Gobierno y Gestión Pública en América Latina, obtenida en 2020 en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ciudad con la que ahora vuelve a estar conectado desde el ámbito diplomático.



Antes de ingresar a la política electoral, Mejía desarrolló una carrera ligada a la administración de empresas agropecuarias familiares. Su primera experiencia en la gestión pública se produjo como director del Programa de Seguridad Alimentaria Urbana para Colombia, una iniciativa impulsada por la FAO y la Agencia Presidencial para la Acción Social, desde donde participó en la formulación de políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria.



Su incursión en la vida política comenzó alrededor del año 2000 como líder cívico en Caldas. Entre 2003 y 2007 fue diputado de la Asamblea Departamental, periodo en el que respaldó las políticas del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y promovió uno de los proyectos que marcarían su carrera: el Aeropuerto del Café (Aerocafé). Posteriormente participó en la fundación del Centro Democrático y se consolidó como una de las voces más visibles de esa colectividad.

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Fue senador de la República entre 2014 y 2022, destacándose por su oposición a los acuerdos de paz con las extintas Farc y por una agenda centrada en la seguridad, la defensa de la familia tradicional, entre otras. También impulsó iniciativas como la Ley del Árbol y la Ley Apícola.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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