Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Canciller califica como "desproporcionada" la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Canciller califica como "desproporcionada" la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Ante las intervenciones militares del gobierno Trump cerca de Venezuela, Rosa Yolanda Villavicencio dijo que "en los países de la región estamos comprometidos en esa lucha contra el narcotráfico".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:09 p. m.
Comparta en:
Canciller habla de despliegue militar de EE. UU.
Canciller habla de despliegue militar de EE. UU.
Noticias Caracol / Colprensa