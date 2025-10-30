En vivo
POLÍTICA

Carolina Corcho será la cabeza de lista del Senado por el Pacto Histórico

Carolina Corcho será la cabeza de lista del Senado por el Pacto Histórico

“Requerimos 55 senadores, senadoras, y 87 representantes a la Cámara”, dijo la exministra. María José Pizarro, que no estará en el Congreso en el próximo cuatrienio, expresó que se va “con el orgullo del deber cumplido”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2025
Carolina Corcho será la cabeza de lista del Senado por el Pacto Histórico
