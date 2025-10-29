En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RESTRICCIONES HALLOWEEN BOGOTÁ
DONALD TRUMP
RÍO DE JANEIRO
COMETA 3I/ATLAS
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / María José Pizarro se baja de la puja por ser cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico en 2026

María José Pizarro se baja de la puja por ser cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico en 2026

"Mi compromiso no es con una curul", afirmó Pizarro, quien ya no regresará al Congreso. Así las cosas, todo apunta a que la exministra de Salud Carolina Corcho encabezará esa lista.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
María José Pizarro.
María José Pizarro.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad