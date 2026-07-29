Posesión de Abelardo de la Espriella: ¿qué mandatarios ya confirmaron su asistencia?

El Senado se prepara para votar la proposición que permitiría la posesión de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali, el próximo 7 de agosto, después de que en Cámara se haya aprobado. Mientras tanto, el equipo de De la Espriella avanza en los preparativos de lo que será la ceremonia de posesión y se comenzaron a conocer los invitados, especialmente jefes de Estado, que harán parte del evento.

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Uno de los que ya confirmó la asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella es el rey Felipe VI de España. Además, otros cuatro mandatarios también confirmaron; se trata de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña. Los jefes de Estado aceptaron viajar a Colombia tras reunirse con José Manuel Restrepo en Perú.



Para Restrepo, la presencia de dichos países en medio de esta posesión presidencial reafirma ese compromiso para que, dijo él, sigan cooperando entre las naciones por la seguridad, la economía y las comunidades de toda la región. También agradeció a Felipe VI por el acompañamiento.

“Él (Felipe VI) nos ha confirmado su presencia en la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. De nuevo, se reiteran esos lazos tan estrechos que han existido entre Colombia y España, lazos que tienen un propósito: resolver los problemas de la gente, porque a través de la cooperación internacional logramos atender las necesidades de los más vulnerables de nuestro país”, manifestó José Manuel Restrepo.



Por parte de la delegación de los Estados Unidos aún está por confirmarse la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, pero ya ha confirmado su asistencia el senador republicano de origen colombiano, Berni Moreno. También están pendientes por confirmar Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, José Mulino, presidente de Panamá, Keiko Fujimori, presidenta del Perú, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.



Cali se prepara para recibir posesión de De la Espriella

Cali, capital del Valle del Cauca, inició los preparativos para la posesión de Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto. Así lo informó este martes el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder. "Vamos a blindar a Cali y al Valle del Cauca para garantizar una posesión segura y en completa tranquilidad", aseguró el mandatario caleño en un mensaje publicado en X.



Eder señaló además que sostuvo una reunión con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en el marco de un consejo de seguridad destinado a "definir todas las medidas de protección".

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Las autoridades también anunciaron la puesta en marcha de un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se realizará un "seguimiento permanente" a los preparativos y a la coordinación del esquema de seguridad para la investidura de De la Espriella, quien ha manifestado su intención de no realizar la ceremonia en Bogotá, una decisión sin precedentes.

Si bien el lugar exacto del acto aún no ha sido confirmado y el traslado de la ceremonia sigue sujeto a la aprobación del Congreso de la República, medios locales señalan que podría llevarse a cabo en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, conocido como Arena USC.

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Según informaciones de prensa, una vez concluida la posesión, De la Espriella planea encabezar un consejo de seguridad que podría desarrollarse en el Batallón Pichincha, ubicado a unos 2,5 kilómetros del sitio donde, previsiblemente, prestará juramento ante los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes.

Inicialmente, De la Espriella había planteado asumir el cargo en una guarnición militar de Popayán, capital del departamento del Cauca, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, la propuesta recibió numerosas críticas debido a las dificultades logísticas, de seguridad y de protocolo que implicaría trasladar hasta esa ciudad a congresistas e invitados internacionales.

De igual forma, la idea de realizar la investidura en un batallón militar fue cuestionada por quienes consideran que proyecta un mensaje de subordinación del poder civil frente al poder militar.

El pasado domingo, De la Espriella explicó que decidió modificar el lugar previsto para su posesión debido a las emisiones de ceniza del volcán Puracé, cercano a Popayán, situación que ha obligado a suspender parcialmente las operaciones en el aeropuerto de esa ciudad.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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