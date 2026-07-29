En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
PRECIO DEL DÓLAR
ANGIE RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
YO ME LLAMO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / “No vuelvo a defender personas sino causas”: Gustavo Bolívar habla sobre polémicas en el Gobierno

“No vuelvo a defender personas sino causas”: Gustavo Bolívar habla sobre polémicas en el Gobierno

Bolívar señaló que al presidente Petro “le falta contundencia en decir: hasta aquí llegaron y se tienen que ir”, respecto a los señalados en supuesto entramado relacionado con ofrecer contratos estatales a cambio de millonarias sumas de dinero.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de jul, 2026
Comparta en:
Gustavo Bolívar.
Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social.
Archivo Noticias Caracol

Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, denunció este miércoles al presidente Gustavo Petro por cuatro delitos ante la Comisión de Acusación. La acción la tomó luego de los rifirrafes con el mandatario por presuntos hechos de corrupción que involucrarían a Juliana Guerrero, una joven cercana al jefe de Estado y envuelta en un escándalo por irregularidades con su título universitario.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Tras las declaraciones de Rodríguez, Petro realizó declaraciones en las cuales señaló que la denunciará penalmente: "El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal". En entrevista con Blu Radio, Rodríguez mencionó que Petro es su “mayor victimario” y lo denunció por peculado por aplicación oficial diferente; constreñimiento ilegal; injuria y calumnia, y tráfico de influencias.

Últimas Noticias

Qué falta para que posesión de De la Espriella pueda realizarse en Cali tras aprobación en Cámara
POLÍTICA

Qué falta para que posesión de De la Espriella pueda realizarse en Cali tras aprobación en Cámara

Así se prepara Cali para ser posible sede de la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto
POLÍTICA

Así se prepara Cali para ser posible sede de la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto

Luego de estas nuevas polémicas dentro del gobierno Petro, el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, habló con Noticias Caracol sobre su posición frente al escándalo de Juliana Guerrero y el supuesto entramado relacionado con ofrecer contratos estatales a cambio de millonarias sumas de dinero.

En primer lugar, dijo que siente “mucho pesar de la forma como los escándalos de corrupción causan enorme daño reputacional al Pacto Histórico y a todos sus miembros. A la vez siento rabia porque el odio que esto genera lo recogemos quienes actuamos con decencia en la política”.

"Estúpidos y estúpidas se han querido enriquecer de la forma más rápida posible"

Publicidad

De acuerdo con Bolívar, “una manada de estúpidos y estúpidas se han querido enriquecer de la forma más rápida posible, que es una herencia que tenemos del narcotráfico de enriquecerse fácil, y lo hacen a través del Estado”.

Más adelante, mencionó que ha “querido al político, pero no vuelvo a defender personas, sino voy a defender causas”, explicando que hay varias causas que hay que defender en el país, como la justicia social, la paz y el medioambiente.

Publicidad

Sobre las declaraciones de Angie Rodríguez, indicó que es difícil creerle porque, “quienes hemos estado cerca del presidente Petro, conocemos su carácter y él jamás nos ha maltratado, no sé si esa sea la excepción”, indicó.

Describió a Petro como una persona que escucha, dice las cosas cuando tiene que decirlas con energía, pero sin maltratar. “En ningún consejo de ministros hubo maltrato hacia alguna persona. Él tiene un carácter frentero, dice las cosas directas, pero eso no es maltrato”, añadió.

En cuanto a la defensa de Petro a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, otra exfuncionaria nombrada por Angie Rodríguez, dijo que el mandatario las invitó a denunciar a esos contratistas y que el Estado no se ha visto lesionado porque ningún ministerio accedió a esos contratos y por eso están reclamando el dinero que dieron por el lobby. “Le falta contundencia en decir: hasta aquí llegaron y se tienen que ir”, señaló. También agregó que Guerrero renunció a los dos días al cargo en la Universidad del Cesar.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Bolívar

Juliana Guerrero

Angie Rodríguez

Corrupción en Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad