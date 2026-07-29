“No vuelvo a defender personas sino causas”: Gustavo Bolívar habla sobre polémicas en el Gobierno

Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, denunció este miércoles al presidente Gustavo Petro por cuatro delitos ante la Comisión de Acusación. La acción la tomó luego de los rifirrafes con el mandatario por presuntos hechos de corrupción que involucrarían a Juliana Guerrero, una joven cercana al jefe de Estado y envuelta en un escándalo por irregularidades con su título universitario.

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Tras las declaraciones de Rodríguez, Petro realizó declaraciones en las cuales señaló que la denunciará penalmente: "El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal". En entrevista con Blu Radio, Rodríguez mencionó que Petro es su “mayor victimario” y lo denunció por peculado por aplicación oficial diferente; constreñimiento ilegal; injuria y calumnia, y tráfico de influencias.

Luego de estas nuevas polémicas dentro del gobierno Petro, el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, habló con Noticias Caracol sobre su posición frente al escándalo de Juliana Guerrero y el supuesto entramado relacionado con ofrecer contratos estatales a cambio de millonarias sumas de dinero.



En primer lugar, dijo que siente “mucho pesar de la forma como los escándalos de corrupción causan enorme daño reputacional al Pacto Histórico y a todos sus miembros. A la vez siento rabia porque el odio que esto genera lo recogemos quienes actuamos con decencia en la política”.



"Estúpidos y estúpidas se han querido enriquecer de la forma más rápida posible"

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De acuerdo con Bolívar, “una manada de estúpidos y estúpidas se han querido enriquecer de la forma más rápida posible, que es una herencia que tenemos del narcotráfico de enriquecerse fácil, y lo hacen a través del Estado”.

Más adelante, mencionó que ha “querido al político, pero no vuelvo a defender personas, sino voy a defender causas”, explicando que hay varias causas que hay que defender en el país, como la justicia social, la paz y el medioambiente.

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Sobre las declaraciones de Angie Rodríguez, indicó que es difícil creerle porque, “quienes hemos estado cerca del presidente Petro, conocemos su carácter y él jamás nos ha maltratado, no sé si esa sea la excepción”, indicó.

Describió a Petro como una persona que escucha, dice las cosas cuando tiene que decirlas con energía, pero sin maltratar. “En ningún consejo de ministros hubo maltrato hacia alguna persona. Él tiene un carácter frentero, dice las cosas directas, pero eso no es maltrato”, añadió.

En cuanto a la defensa de Petro a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, otra exfuncionaria nombrada por Angie Rodríguez, dijo que el mandatario las invitó a denunciar a esos contratistas y que el Estado no se ha visto lesionado porque ningún ministerio accedió a esos contratos y por eso están reclamando el dinero que dieron por el lobby. “Le falta contundencia en decir: hasta aquí llegaron y se tienen que ir”, señaló. También agregó que Guerrero renunció a los dos días al cargo en la Universidad del Cesar.

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