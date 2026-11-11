Abren proceso a funcionaria del Congreso por impedir inicialmente inspección en caso Deicy Jiménez

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió un incidente de medida correctiva en contra de la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, por no haber permitido inicialmente la inspección judicial en las oficinas del Congreso para observar la contratación relacionada con Deicy Jiménez, quien denunció al expresidente Gustavo Petro.



El alto tribunal escuchará en descargos a la funcionaria para determinar si aquí se obstruyó o no a la justicia. Salamanca tiene que justificar la razón por la cual no permitió inicialmente la práctica de la diligencia y, de no dar una explicación satisfactoria, podría darse compulsa penal y disciplinaria contra ella. Para esta última, la sanción puede ser, en caso de imponerse, arresto de 1 a 30 días.

Sobre el caso de Deicy Jiménez, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano, manifestó en su momento que “lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir en materia de si hubo contratos con dineros del Estado”. Recalcó que “los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado”.



¿Qué se sabe sobre los contratos de Deicy Jiménez?

La mujer ya ha declarado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía General de la Nación, a la que Jiménez le entregó el celular en el que estarían cada una de las pruebas de sus supuestos encuentros íntimos con el expresidente Petro. (Lea también: Deicy Jiménez tras diligencia en Fiscalía y video con Petro: "No vine a hacer espectáculo")

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Sobre este caso, la exsenadora María José Pizarro señaló en un comunicado que, durante el tiempo en que fue vicepresidenta del Senado (2023-2024), conoció a la señalada como una contratista de la Vicepresidencia. “Su vinculación y la prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto que su vinculación laboral”, indicó, explicando que “jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces Presidente” Petro y recalcando que “mi relación con el expresidente ha sido de mutuo respeto: una relación política y de vínculo histórico”. (Lea también: Mujeres del Pacto Histórico del Congreso reaccionan frente a denuncia de Deicy Jiménez contra Petro)



Respecto a los contratos dados a Jiménez, Noticias Caracol conoció un chat en el que Petro habría ordenado mantenerle uno que ya tenía uno con el Ministerio del Interior y que habría sido renovado tras la solicitud del exmandatario.



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