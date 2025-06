"Dictadores constitucionales y caudillismo": las críticas de Juan Manuel Santos contra Gustavo Petro

En entrevista con Noticias Caracol, el expresidente Juan Manuel Santos habló sobre el Gobierno de Gustavo Petroy lanzó duros cuestionamientos a su gestión. Entre otras cosas, señaló que la política de paz total de Petro ha sido un "fracaso total" y calificó como "censurable" la presencia de delincuentes en tarima durante un acto político en Medellín, en relación a la polémica más reciente del Ejecutivo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el expresidente, el de hoy es "un país descuadernado, despelotado y en incertidumbre". Santos afirmó que "los países necesitan que la nave tenga un rumbo, saber para dónde van, pero nosotros infortunadamente tenemos una nave a la deriva y un capitán que no ha dicho para dónde va", refiriéndose a Petro, y agregó que esa situación genera miedo y sentimientos negativos entre la ciudadanía.

De otro lado, Santos cuestionó la política de paz total del actual Gobierno, calificándola como un "fracaso total", y tomó como ejemplo lo ocurrido en Medellín el sábado pasado, cuando jefes de las principales bandas criminales de esa ciudad salieron de la cárcel para participar en un acto público con el presidente. El Gobierno y cabecillas de esos grupos instalaron en junio de 2023 la mesa de diálogo con el propósito de desmovilizar a más de 12.000 personas y acabar con la guerra en las comunas, y el mandatario aprovechó el evento de ese sábado para hablar sobre los diálogos de paz de su Gobierno con las bandas de esa ciudad y, de paso, celebrar la aprobación en el Congreso de su reforma laboral. "Lo que hizo Petro en Medellín me parece censurable desde todo punto de vista. Subir unos delincuentes a una tarima, darles semejante estatus político, me parece una afrenta a las víctimas. Hace parte de esa paz total que ha sido un fracaso total", cuestionó el expresidente Santos, quien agregó que el Acuerdo de Paz firmado durante su gobierno en 2016 con las extintas Farc sí tenía reglas y parámetros constitucionales, así como tratados internacionales claros. Sin embargo, dijo, tanto el gobierno de Petro como el del expresidente Iván Duque "no continuaron implementando y eso tiene muy preocupado y enardecido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

Publicidad

En esa línea, el expresidente también cuestionó la gestión de Juan Fernando Cristo -quien fue alguna vez su aliado político- cuando este aceptó hace unos meses llegar al Gobierno Petro para dirigir el Ministerio del Interior. "Cristo no hizo absolutamente nada. No lo dejaron o no pudo, pero en la implementación de la paz cero avance".

De igual forma, sobre la inseguridad que vive el país y hechos como el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Trubay, Santos consideró que "la fuerza pública está desmoralizada, está confundida", señalando que Petro ha "agravado con creces" una crisis que, a su juicios, se inició en el gobierno Duque.



Santos acusa a Petro de "caudillismo"

Pero los cuestionamientos más fuertes vinieron cuando se le preguntó por iniciativas recientes que ha puesto sobre la mesa el presidente Petro, puntualmente la consulta popular para la reforma laboral, el llamado "decretazo" y la papeleta que, según anunció el mandatario, buscará incluir en las próximas elecciones para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Para Santos, todo hace parte de "una estrategia para mantener la atención política". "Lo de la consulta popular se sabía que no iba a prosperar (...). El decretazo se sabía que tampoco prosperaría y vimos lo que pasó. Y la famosa papeleta o Constituyente tampoco tendrá un futuro, pero tendrá al país discutiendo sobre eso de aquí a las elecciones. Son distractores muy bien colocados y el país le sigue la agenda que él (Petro). Lo grave es que eso va socavando las instituciones y los poderes que Petro quiere debilitar: el Congreso, la justicia, la prensa. Las instituciones", señaló Santos en diálogo con Noticias Caracol.

Publicidad

De hecho, Santos aseguró que se trata de "un libreto (que han seguido) todos los autócratas", y citó los casos de Alberto Fujimori, en Perú, y Benito Mussolini, en Italia. "Eso ya está escrito, y todos los que sueñan con convertirse en dictadores constitucionales aplican esa misma receta, en mayor o menor medida. Pero afortunadamente en Colombia las instituciones son fuertes para que eso no prospere". Y, en esa línea, afirmó que no teme el escenario que algunos plantean de que no haya elecciones en 2026. "No creo que lleguemos a ese extremo. Las instituciones, afortunadamente, son fuertes y pueden impedir ese tipo de medidas".

A juicio del expresidente Santos, a Petro "le fascinaría" asumir "actitudes dictatoriales", "pero no va a poder". "Esa invocación de que el pueblo es el que tiene el poder y que él representa al pueblo es puro caudillismo", señaló, y agregó que el mandatario está "obsesionado" en este momento "en ver cómo su Pacto Histórico y su movimiento político tenga buen desempeño en las elecciones. Está obsesionado con poner a alguien (en la Presidencia) que él pueda, de cierta forma, manejar en los próximos cuatro años. Que lo vaya a lograr no creo".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL