El presidente de la Unión de IPS habló sobre el giro directo: “La situación de caja es crítica”

Este lunes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que el Gobierno nacional dejó en firme el decreto para que el Estado haga el giro directo por los servicios prestados a clínicas y hospitales. En este contexto, Jorge Toro, presidente de la Unión de IPS de Colombia, se pronunció en Noticias Caracol.



“Celebramos la expedición de este decreto, es un decreto que estaba quedado dentro del sistema. Nosotros los prestadores hemos pedido el giro directo para la venta de nuestros servicios, por lo que celebramos que este decreto se expida rápidamente”, afirmó Jorge Toro.

Sobre los cuestionamientos de la senadora Norma Hurtado, quien fue una de las protagonistas del hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, donde dejaba en un tweet dos preguntas puntuales sobre esta decisión: ¿el giro directo abarcará todo el sistema o sólo la red de prestadores de EPS intervenidas por la Superintendencia?, y ¿cómo se realizarán estos giros y si habrá auditorías o quién se va a encargar de realizarlas?, Jorge Toro respondió al respecto lo siguiente:

“La idea es que la medida aplique para todo el sistema. Es un acuerdo que también tuvimos en el proceso de discusión de la reforma con las EPS. Hay una figura muy importante, vamos a entrar a percibir también directamente los recursos por presupuestos máximos. O sea, los prestadores podremos entrar a tener el 80% de los recursos facturados al sistema en muy corto tiempo y esto nos permitirá unidades de caja para la prestación de los servicios y garantizar la calidad de los mismos”.

“La auditoría en los procesos de atención seguirá haciéndose por parte de las EPS. Ellas tendrán que seguir garantizando como lo vienen haciendo hasta ahora. El proceso de la auditoría concurrente en la auditoría de cuentas, esto no es un cheque en blanco, sino un proceso de auditoría. No es que nosotros no sepamos facturar, no es que nosotros no sepamos vender servicios. La auditoría es necesaria en un sistema de aseguramiento y será aplicable en este y en todos los momentos”.

¿El giro directo podrá solventar la crítica situación financiera de clínicas y hospitales?

De otra parte, Toro corroboró que aun no se conoce la fecha exacta en la que se empezarían a generar los pagos, pero “esperaríamos que ojalá, para el reconocimiento de mayo ya pudiéramos tener nosotros estos recursos en las IPS”.

Finalmente, el presidente de la Unión de IPS de Colombia habló sobre la difícil situación financiera por la que atraviesan las clínicas y hospitales.

“Están pasando por un momento difícil, la situación de caja de la red prestadora de servicios de salud es crítica. La cartera se ha envejecido en el último semestre en un 40%. Ya estamos teniendo dificultades para el reconocimiento de salarios, para el reconocimiento y pago de proveedores de servicios de salud. Por eso vemos con muy buenos ojos que esta medida dentro, porque esto nos va a permitir unidad de caja para poder garantizar la prestación. La duda viene en este momento de cómo va a ser el reconocimiento y pago de la cartera histórica. Son alrededor de 14 billones de pesos que el giro directo y el decreto no va a solucionar”, subrayó Toro.