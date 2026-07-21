El uribista Honorio Henríquez, presidente del Senado, habla de votos que recibió del Pacto Histórico

El senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, fue elegido este lunes presidente del Senado para el primer año legislativo con el inédito apoyo de la bancada del Pacto Histórico, en una votación que juntó a dos fuerzas políticas enfrentadas durante el Gobierno saliente de Gustavo Petro y que supone un revés para el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Henríquez obtuvo 56 votos, frente a los 45 alcanzados por el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien contaba con el respaldo público de De la Espriella y de varios partidos, mientras que hubo un voto en blanco durante la sesión de instalación de las nuevas legislaturas del Congreso. El nuevo presidente del Senado habló en Noticias Caracol de lo que dejó esa jornada en la Cámara Alta y fue enfático en aclarar que, pese al resultado, el Centro Democrático y el Pacto Histórico hoy no sostienen una alianza. "Nosotro no hemos hecho una alianza. Si usted mira la votación y suma toda la base de congresistas del Centro Democrático y la del Pacto Histórico suman 43 votos y yo saqué 56 votos, entonces las distintas bancadas votaron también por mí", afirmó Henríquez, quien recordó que "no es la primera vez que esto sucede".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Centro Democrático había reclamado la presidencia del Senado al sostener que esa dignidad le correspondía por ser la bancada de derecha con mayor representación en la corporación, una tradición parlamentaria que suele respetarse al inicio de cada legislatura en la conformación de las mesas directivas. Sin embargo, el hecho más llamativo de la elección fue el respaldo del Pacto Histórico, partido del presidente saliente Gustavo Petro, a la candidatura de Henríquez, pese a que ambas fuerzas protagonizaron algunos de los principales enfrentamientos políticos durante el cuatrienio que termina y ahora ocuparán posiciones opuestas en el nuevo escenario político.

La elección representó, además, una derrota para De la Espriella antes de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto, pues había expresado públicamente su apoyo a Deluque para encabezar el Senado durante el primer año del nuevo periodo legislativo. Junto a Henríquez fueron elegidos previo acuerdo como primer vicepresidente el senador Manuel Virgüez, del Partido Mira, y como segundo vicepresidente Alejo Ocampo, del Pacto Histórico.



La elección de las mesas directivas marcó el inicio de un nuevo periodo legislativo que estará dominado por la transición entre el Gobierno de Petro y el de De la Espriella.



El nuevo Congreso tendrá la tarea de tramitar las primeras reformas de la futura administración en un escenario político en el que el oficialismo buscará consolidar mayorías, mientras la oposición intentará reorganizarse tras cuatro años en el poder.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL