Él es Nicolás Barguil, nuevo presidente de la Cámara de Representantes: “Garantizaré la oposición”

Este 20 de julio, en la instalación del Congreso de la República también fue elegida la mesa directiva de la Cámara de Representantes. El cordobés Nicolás Barguil, del Partido Conservador, fue elegido presidente de esta cooperación con 180 votos.

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La primera vicepresidencia de la Cámara de Representantes le correspondió a Simón Molina, del Movimiento Creemos y el Pacto Histórico se quedó con la segunda vicepresidencia; Erik Velasco, de Nariño, representará ahora al partido de la oposición.

En entrevista con la primera edición de Noticias Caracol, Nicolás Barguil aseguró que la oposición y Colombia pueden esperar de su periodo en la presidencia de la Cámara “las garantías”, pero también un llamado a “trabajar unidos en las problemáticas y en los problemas importantes que están adoleciendo los colombianos, como lo son la soberanía energética, la seguridad alimentaria, los problemas en seguridad en todas la regiones, pero también esa problemática en el sector salud”.



Durante su discurso al ser elegido presidente de la Cámara, Barguil hizo una invitación a recuperar a la confianza en el Congreso, “no desde los discursos, sino desde el buen ejemplo”. Dijo también que ahora su partido, el Conservador, pasa a ser un partido de Gobierno.



“¿Qué pueden esperar los colombianos de esta presidencia? Pueden esperar un presidente que respetará las mayorías porque expresan la voluntad de la democracia, pero que protegerá con el mismo rigor los derechos de las minorías, porque ellas también representan a millones de colombianos. Pueden esperar una presidencia que garantizará plenamente el ejercicio de la oposición, convencida de que una democracia se fortalece cuando escucha incluso a quienes piensan distinto. Pueden esperar una presidencia imparcial, serena y respetuosa de las reglas, porque la autoridad no se ejerce imponiendo, sino generando confianza”, enfatizó en su discurso.

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Sobre las preposiciones que buscan que el presidente electo Abelardo de la Espriella se pueda posesionar fuera de Bogotá, específicamente en una guarnición militar, Nicolás Barguil indicó que “vamos a revisar esos argumentos y someterlos a votación y será la mayoría de la Cámara la que tome esa decisión”. Sin embargo, fue claro en señalar que está de acuerdo con la solicitud.



Las prioridades durante su dirección en la Cámara

Entre las iniciativas que Nicolás Barguil priorizará durante su presidencia en la Cámara, aseguró que desde el periodo anterior su foco ha estado en el tema del agro y, por ende, “hay que seguir trabajando en esa línea de beneficiar a los campesinos y que a todos esos proyectos que estén de cara a los campesinos, a los agricultores de nuestro país, vamos a darle prioridad en esta legislatura”.

Elegida la nueva mesa directiva de la Cámara de Representantes, ahora comienza la puja por la presidencia de las comisiones, que quedarán listas esta misma semana.