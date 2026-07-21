Abelardo de la Espriella reaccionó a la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado

El presidente electo Abelardo de la Espriella reaccionó a la elección de Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático, como presidente del Senado de la República para el período que inició este 20 de julio y que finalizará dentro de un año. El senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, tenía el apoyo del mandatario electo y de otros partidos para presidir el Senado durante el primer año, pero los apoyos no fueron suficientes.

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El ahora presidente del Senado obtuvo 56 votos con los apoyos de su partido e incluso el del Pacto Histórico, frente a los 45 alcanzados por el senador Deluque. El Centro Democrático aseguró que la presidencia del primer año les tocaba a ellos al ser la bancada con más escaños y que se declaró de Gobierno, por lo que hubo roces cuando De la Espriella apoyó al senador de la U. Este martes, el presidente electo aseguró que quería en un inicio que el senador Enrique Gómez Martínez presidiera la Cámara Alta, "sin embargo, por un principio de equilibrio institucional entendí que lo correcto era desistir de esa idea, considerando que su hermano (Miguel Gómez Martínez) será mi ministro de Hacienda y su hijo (Nicolás Gómez Arenas) será el jefe de despacho de la presidencia de la República".



¿Cuál fue la reacción de Abelardo de la Espriella a la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado?

El presidente electo aseguró que él mismo retiró el nombre de Gómez Martínez de entre los que querían llegar a presidir el Senado. "Una vez yo descarté esa posibilidad, el doctor Alfredo Deluque, quien estuvo a mi lado desde el inicio de la campaña me manifestó su interés de aspirar a la presidencia del Congreso. Hombre, le dije, 'procede, consíguete los votos, construye los apoyos necesarios y cuenta conmigo'. Lo mismo le dije al presidente Álvaro Uribe cuando conversamos sobre el tema. Le dije, 'Presidente, estamos en democracia, que cada candidato se rebusque sus votos y que los compromisarios vean a ver si llegan a un acuerdo y al final que sea el Congreso en ejercicio de su independencia el que tome la decisión'. Y eso fue exactamente lo que ocurrió ayer", aseguró.

De la Espriella indicó que no tiene ningún "veto ni animadversión contra el doctor Honorio Enrique. Ya lo voy a llamar a felicitarlo. Lo conozco desde hace más de 30 años. Yo respeto la decisión soberana del Senado y le deseo al doctor Honorio el mayor de los éxitos en su gestión". Por su parte, el ahora presidente del Senado aseguró que no hicieron ninguna alianza para que él quedara en el cargo. "Si usted mira la votación y suma toda la base de congresistas del Centro Democrático y la del Pacto Histórico suman 43 votos y yo saqué 56 votos, entonces las distintas bancadas votaron también por mí", afirmó Henríquez durante una entrevista para Noticias Caracol, recordando que "no es la primera vez que esto sucede".



En la Cámara de Representantes fue elegido como presidente Nicolás Barguil, congresista por el departamento de Córdoba. La primera vicepresidencia de la Cámara de Representantes le correspondió a Simón Molina, del Movimiento Creemos y el Pacto Histórico se quedó con la segunda vicepresidencia; Erik Velasco, de Nariño, representará ahora al partido de la oposición.

