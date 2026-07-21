¿En dónde se posesionará Abelardo de la Espriella? Estas son las preposiciones radicadas en Congreso

La posesión del presidente electo Abelardo de las Espriella el próximo 7 de agosto volvió a ser tema de discusión tras la instalación del Congreso de la República este 20 de julio. Se radicaron tres preposiciones, dos de ellas para que el mandatario entrante pueda asumir su cargo fuera de Bogotá.

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En la Cámara de Representantes, la congresista Carol Borda, de Salvación Nacional, radicó una proposición en la que piden que la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella sea trasladada a una guarnición militar en el departamento del Cauca, específicamente en el Catón Militar de Popayán, sede del Comando de la Tercera División del Ejército.

"La Constitución nos permite que el presidente de la República pueda posesionarse ante el Congreso sin que eso signifique un espacio físico como tal. Y, tanto la Constitución como el reglamento interno del Congreso, nos permite tomar esas decisiones netamente a la Cámara y al Senado de la República. No tiene nada que ver el gobierno saliente, es una decisión autónoma del Congreso", aseguró la congresista.



Desde el Partido Liberal también apoyan que la posesión presidencial se realice fuera de la capital. El representante José Octavio Cardona radicó proposición en la que solicita "a la Cámara de Representantes autorizar que la sesión plenaria prevista para el día 7 de agosto se lleve a cabo por fuera de las instalaciones habituales de la corporación en la ciudad de Bogotá, únicamente en el evento en que el Gobierno nacional entrante disponga que el acto de posesión del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se realice en un lugar distinto a la capital de la República”.



Por su parte, el partido Pacto Histórico, que ahora pasa a ser partido de oposición, ya había radicado una proposición para que el presidente electo Abelardo de la Espriella tenga su posesión oficial en el Congreso de la República. Señalan que así lo determina la ley y sería entonces el Congreso en pleno el que asuma esta posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Aseguran que, si no es en Bogotá, en el Capitolio del Congreso, no asistirán a la posesión del mandatario electo.

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"La proposición la radicamos nosotros en primer lugar. Esta fue una solicitud que yo hice el 14 de julio, como congresista de la República, reelecto, pero que también radiqué esta mañana vía electrónica en el Congreso de la República previo al inicio de esta plenaria, la primera de la nueva legislatura, en el entendido de que también se iban a presentar otras, como hoy ha presentado Salvación Nacional y el Partido Liberal, defendiendo que se haga la posesión fuera del Congreso", señaló Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Será una semana crucial para esta decisión en el Congreso de la República.